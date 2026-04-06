Слизни перестанут есть растения в саду: дачник рассказал о действенном лайфхаке

С наступлением тепла на грядках не только начинают активно расти растения, но и активизируются слизни. Они способны уничтожить овощи, поэтому стоит прибегнуть к действенному методу, который убережет урожай от вредителей.

Садовод Саймон Акеройд поделился простым способом защиты растений от надоедливых слизней, пишет Express. Для этого не нужно даже тратиться на дорогие средства – достаточно воспользоваться уже тем, что есть в саду.

Как избавиться от слизней на участке?

Слизни способны очень быстро уничтожить молодые побеги и рассаду. Особенно опасны они весной, однако есть один лайфхак, который работает лучше любых химических средств.

Нужно только найти колючие ветви от роз или ежевики и разместить их вокруг растений. Такие природные барьеры создадут препятствие, поэтому слизни даже не приблизятся к участку.

Садовник советует нарезать ветви на меньшие части и аккуратно выложить их вокруг растения, чтобы создать защиту для рассады.

Кофе является эффективным средством борьбы со слизнями, поскольку кофеин действует как нейротоксин, нарушая их нервную систему, пишет News&Blog.

Нужно лишь взять 1 – 2 столовые ложки молотого кофе или 2 – 3 чайные ложки растворимого кофе и развести с 200 миллилитрами воды. После заваривания и охлаждения, жидкость надо перелить в распылитель и обработать ею растения и почву вокруг них.

