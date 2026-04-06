Слимаки перестануть їсти рослини в саду: дачник розповів про дієвий лайфхак

З настанням тепла на грядках не лише починають активно рости рослини, але й активізуються слимаки. Вони здатні знищити городину, тому варто вдатися до дієвого методу, який вбереже урожай від шкідників.

Садівник Саймон Акеройд поділився простим способом захисту рослин від надокучливих слимаків, пише Express. Для цього не потрібно навіть витрачатися на дорогі засоби – достатньо скористатися вже тим, що є у саду.

Як позбутися слимаків на ділянці?

Слимаки здатні дуже швидко знищити молоді пагони та розсаду. Особливо небезпечними вони є навесні, проте є один лайфхак, який працює краще за будь-які хімічні засоби.

Потрібно лише знайти колючі гілки від троянд чи ожини й розмістити їх навколо рослин. Такі природні бар’єри створять перешкоду, тому слимаки навіть не наблизяться до ділянки.

Садівник радить нарізати гілки на менші частини й акуратно викласти їх довкола рослини, щоб створити захист для розсади.

Кава є ефективним засобом боротьби зі слимаками, оскільки кофеїн діє як нейротоксин, порушуючи їх нервову систему, пише News&Blog.

Потрібно лише взяти 1 – 2 столові ложки меленої кави чи 2 – 3 чайні ложки розчинної кави та розвести зі 200 мілілітрами води. Після заварювання і охолодження, рідину треба перелити у розпилювач та обробити нею рослини й ґрунт навколо них.

