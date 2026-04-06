Слимаки перестануть їсти рослини в саду: дачник розповів про дієвий лайфхак
- Садівник Саймон Акеройд рекомендує використовувати колючі гілки троянд або ожини для захисту рослин від слимаків, розміщуючи їх навколо рослин для створення природного бар’єру.
- Для боротьби зі слимаками також можна використовувати каву, яка має нейротоксичну дію, шляхом обробки рослин розчином кави і води.
З настанням тепла на грядках не лише починають активно рости рослини, але й активізуються слимаки. Вони здатні знищити городину, тому варто вдатися до дієвого методу, який вбереже урожай від шкідників.
Садівник Саймон Акеройд поділився простим способом захисту рослин від надокучливих слимаків, пише Express. Для цього не потрібно навіть витрачатися на дорогі засоби – достатньо скористатися вже тим, що є у саду.
Читайте також Цю рослину бояться всі кліщі: садівники радять її вже висаджувати
Як позбутися слимаків на ділянці?
Слимаки здатні дуже швидко знищити молоді пагони та розсаду. Особливо небезпечними вони є навесні, проте є один лайфхак, який працює краще за будь-які хімічні засоби.
Потрібно лише знайти колючі гілки від троянд чи ожини й розмістити їх навколо рослин. Такі природні бар’єри створять перешкоду, тому слимаки навіть не наблизяться до ділянки.
Садівник радить нарізати гілки на менші частини й акуратно викласти їх довкола рослини, щоб створити захист для розсади.
Кава є ефективним засобом боротьби зі слимаками, оскільки кофеїн діє як нейротоксин, порушуючи їх нервову систему, пише News&Blog.
Потрібно лише взяти 1 – 2 столові ложки меленої кави чи 2 – 3 чайні ложки розчинної кави та розвести зі 200 мілілітрами води. Після заварювання і охолодження, рідину треба перелити у розпилювач та обробити нею рослини й ґрунт навколо них.
Що ще варто прочитати дачникам?
Для захисту малини від шкідників рекомендується використовувати дріжджовий та часниковий спреї, які легко приготувати вдома.
Насіння може не проростати через недостатній час, неправильну глибину посадки, частоту поливу, температуру ґрунту або старіння насіння.
Який простий спосіб захисту рослин від слимаків запропонував садівник Саймон Акеройд?
Саймон Акеройд радить використовувати колючі гілки від троянд чи ожини, розмістивши їх навколо рослин. Такі природні бар’єри створять перешкоду, тому слимаки навіть не наблизяться до ділянки.
Чому кава вважається ефективним засобом проти слимаків?
Кава є ефективним засобом боротьби зі слимаками, оскільки кофеїн діє як нейротоксин, порушуючи їх нервову систему.
Як потрібно використовувати каву для захисту рослин від слимаків?
Потрібно взяти 1—2 столові ложки меленої кави чи 2—3 чайні ложки розчинної кави, розвести з 200 мілілітрами води, заварити, охолодити та обробити нею рослини й ґрунт навколо них за допомогою розпилювача.