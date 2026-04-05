После посадки рассады многие дачники проверяют семена чуть ли не ежедневно. Но что делать, если ростки не появляются ни на первой неделе, ни после второй? К счастью, еще не все потеряно, а ситуацию можно исправить, пишет Real Simple.

Почему семена не прорастают?

Недостаточно времени

Терпение – это важная черта для садовода. Важно помнить, что разным растениям нужно разное время на прорастание – одни могут показать первые листочки уже через неделю, а вот другим нужно до трех недель.

Для того, чтобы проверить, вообще проблема с ростом есть, стоит проверить информацию на пакетике с семенами.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Семена посеяны слишком глубоко

Каждое семя требует разной глубины посадки в зависимости от вида. Но если посадить семя слишком глубоко, оно не будет иметь достаточно энергии, чтобы достичь поверхности, и может просто погибнуть под почвой.

Слишком частый или недостаточный полив

Одна из главных причин, почему семена не прорастают – это неправильный полив. Учитывайте, что слишком большое количество воды может задушить семя и привести к развитию грибковых заболеваний, а вот если влаги будет недостаточно, семя засохнет еще до того, как начнет расти.

Слишком высокая температура

Вода и свет жизненно важны для растения, но есть еще один фактор, о котором дачники часто забывают – температура. Если почва слишком холодная, семена просто не получает своеобразный "сигнал" прорастать.

В таком случае можно попробовать использовать коврик для прогревания семян.

Слишком старые семена

Если вы не допустили ошибок при выращивании, проблема может заключаться в самих семенах – если они повреждены или старые, они могут просто не прорастать, пишет Ideal Home.

