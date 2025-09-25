С наступлением холодов грызуны, которые могли жить в саду, попытаются пробраться в тепло, чтобы перезимовать. И этим теплым местом может оказаться дом.

Мыши – это совсем не желанные гости в человеческих домах, но и в саду они могут наделать немало вреда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избавиться от мышей в доме?

Мышей гораздо чаще можно увидеть дома осенью и зимой, ведь они стремятся найти теплое место – поэтому нужно быть особенно бдительными. Мыши достаточно малы, чтобы легко попасть в дом, ведь могут протиснуться практически в любом месте. Но чаще всего они прячутся в гаражах, сараях и надворных постройках, ведь это обеспечивает самый простой доступ к внешнему миру.

Для того, чтобы прогнать мышей прочь, можно разложить в саду несколько простых и натуральных предметов, которые эти животные ненавидят – а все из-за очень острого обоняния.

Существует достаточно много различных ароматов, отпугивающих мышей, ведь их обоняние не только сильное, но и чувствительное. Поэтому если регулярно раскладывать один или несколько предметов по дому и саду, это поможет избавиться от нежелательных грызунов достаточно быстро.

Вот какие запахи отпугивают мышей:

корица;

уксус;

чайные пакетики;

мята;

гвоздика;

острый перец.

Конечно, важно помнить, что мыши – это важные части экосистемы, и они также выступают источником пищи для других животных, например сов или лисиц. Поэтому отпугивать их нужно только тогда, когда они создают проблемы в вашем саду или доме.

Как понять, что в доме есть мыши?

Перед тем как начинать борьбу с грызунами, нужно обнаружить их у себя в доме – а желательно еще и найти норы, в которых они прячутся, пишет Good Housekeeping. Кроме того, что вы можете заметить мышь собственными глазами, обычно первым признаком появления грызунов является помет, который выглядит как темные рисовые зернышки.

Но есть еще и несколько других признаков, на которые следует обратить внимание: например, мыши грызут мебель, провода и порой даже изоляцию. Кроме того, время можно заметить материалы для их нор – измельченную бумагу или ткань, разбросанные вокруг.

