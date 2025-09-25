З настанням холодів гризуни, які могли жити в саду, спробують пробратися у тепло, аби перезимувати. І цим теплим місцем може виявитися оселя.

Миші – це зовсім не бажані гості в людських помешканнях, але й в саду вони можуть наробити чимало шкоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Вапняний наліт відпаде від унітаза сам – ефективний метод від бабусі

Як позбутися мишей у домі?

Мишей набагато частіше можна побачити вдома восени та взимку, адже вони прагнуть знайти тепле місце – тож потрібно бути особливо пильними. Миші досить малі, аби легко потрапити в оселю, адже можуть протиснутися практично будь-де. Та найчастіше вони ховаються у гаражах, сараях та надвірних будівлях, адже це забезпечує найпростіший доступ до зовнішнього світу.

Для того, аби прогнати мишей геть, можна розкласти у саду кілька простих і натуральних предметів, які ці тварини ненавидять – а все через дуже гострий нюх.

Існує досить багато різних ароматів, що відлякують мишей, адже їхній нюх не тільки сильний, але й чутливий. Тож якщо регулярно розкладати один чи кілька предметів по дому та саду, це допоможе позбутися небажаних гризунів досить швидко.

Ось які запахи відлякують мишей:

кориця;

оцет;

чайні пакетики;

м'ята;

гвоздика;

гострий перець.

Звісно, важливо пам'ятати, що миші – це важливі частини екосистеми, і вони також виступають джерелом їжі для інших тварин, як-от сов чи лисиць. Тож відлякувати їх потрібно тільки тоді, коли вони створюють проблеми у вашому саду чи домі.

Як зрозуміти, що в домі є миші?

Перед тим як починати боротьбу з гризунами, потрібно виявити їх у себе в домі – а бажано ще й знайти нори, в яких вони ховаються, пише Good Housekeeping. Окрім того, що ви можете помітити мишу на власні очі, зазвичай першою ознакою появи гризунів є послід, який виглядає як темні рисові зернятка.

Але є ще й кілька інших ознак, на які слід звернути увагу: наприклад, миші гризуть меблі, дроти та часом навіть ізоляцію. Окрім того, часом можна помітити матеріали для їхніх нір – подрібнений папір чи тканина, розкидані навколо.

Що ще потрібно знати про догляд за домом?