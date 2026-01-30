Простым лайфхаком поделилась в своем инстаграме блогер Диана Гологовец, которая показала, как именно стоит сушить штаны.

Как сушить штаны на сушилке?

По словам женщины, вместо того, чтобы развешивать штаны полностью, их лучше складывать пополам и перебрасывать через прутья сушилки. И хотя многим такое решение может показаться плохим, однако таким образом штаны лучше просыхают.

Такой способ помогает избежать вытягивания ткани, сохраняет форму штанин и предотвращает появление заломов в зоне пояса. Благодаря этому методу штаны равномерно высохнут и их даже не придется гладить.

Как правильно сушить брюки: смотрите видео

Специалисты советуют использовать осушитель воздуха для быстрой сушки одежды зимой. Он впитает всю лишнюю влагу и улучшит микроклимат в доме. Развешивать выстиранную одежду нужно так, чтобы оставалось пространство между вещами. Это поможет избежать появления влаги и затхлого запаха.

К слову, чтобы полотенца после стирки оставались пушистыми и приятными на ощупь, надо придерживаться одного лайфхака, пишет Kobieta Onet. Добавьте две ложки соды во время стирки полотенец, чтобы вернуть им свежесть и структуру. Полотенца рекомендовано сушить в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежными.

Какие еще лайфхаки стоит знать?