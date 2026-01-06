99% водителей неправильно пользуются скребком для авто: эксперт объяснил, как чистить стекла

Зимой очистка лобового стекла ото льда становится ежедневной рутиной для большинства водителей. Однако один из опытных автомобилистов отметил, что большая часть водителей делает это неправильно, рискуя повредить стекло собственного авто.

По словам эксперта, типичной ошибкой является то, что водители сразу начинают скребки лед острой стороной скребка, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб Pro Auto. Такой подход является малоэффективным и может оставить микроцарапины на лобовом стекле, которые со временем ухудшат обзор и могут привести к дорогостоящему ремонту.

Как пользоваться скребком для автомобиля?

Очистку на самом деле следует начинать с обратной стороны скребка – той части, где есть специальные ребра. Именно они предназначены для разрушения ледяной корки и снятия напряжения во льду. После этого лед легче отходит от поверхности стекла, и только после этого надо переходить к гладкой стороне скребка.

Такой метод позволит эффективно убрать лед без риска повреждения стекла и не оставит следов. На завершающем этапе специалист рекомендует воспользоваться щеткой, чтобы удалить остатки льда и снега и сделать поверхность чистой.

Правильное использование даже простых автомобильных аксессуаров не только сэкономит время, но и поможет сохранить автомобиль в надлежащем состоянии в течение всего зимнего сезона.

Как чистить лобовое стекло зимой: смотрите видео

К слову, основной причиной запотевания стекла автомобиля зимой является избыток влаги в салоне, пишет Gs24. Негерметичные уплотнители и использование режима рециркуляции воздуха могут усугубить ситуацию, поэтому стоит проверять герметичность и использовать подачу наружного воздуха.

