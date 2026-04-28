Секрет быстрой стирки тюля: ткань станет как новая за одну стирку
- Для быстрого отбеливания тюля используйте раствор соли и геля для стирки, а также добавьте 2 таблетки аспирина в барабан стиральной машины.
- Стирать тюль нужно при 40 градусах и 1000 оборотах, а после стирки можно вешать немного влажной, чтобы избежать глажки.
Белый тюль очень быстро теряет свой вид, поскольку впитывает пыль и становится серым. Однако правильная стирка поможет ему снова быстро стать белоснежным.
Есть простой лайфхак, который позволяет вернуть тюлю свежесть и белизну без дорогих средств и лишних усилий, говорится в инстаграм-сообщении блогера Софии Сизовой. Все, что нужно – это несколько доступных ингредиентов и правильная последовательность действий.
Как быстро постирать тюль?
После снятия тюля все крючки нужно закрепить обычным чистым носком. Это делается для того, чтобы они не выпали.
Перед стиркой тюль нужно замочить в растворе соли и геля для стирки – соль очень хорошо вытягивает грязь и пыль.
Через 30 минут тюль можно бросать стирать, добавив 2 таблетки аспирина в барабан, который хорошо отбеливает ткань. В емкость для жидкостей добавьте пол колпачка жидкого геля. Сыпучий порошок лучше не использовать, поскольку он не успеет раствориться.
Ацетилсалициловая кислота, которая входит в состав аспирина во время стирки реагирует с водой, расщепляя отложения, которые оседают на волокнах и делают ткань тусклой. Благодаря таблетке цвет становится чище, а ткань – светлее, пишет City Magazine.
Стирать тюль нужно в режиме 40 градусов, выставив 1000 оборотов. После стирки ее можно вешать на карниз даже немного влажной, чтобы не гладить.
А если на тюле остались определенные складки, то можно развести воду с кондиционером и опрыскать этой жидкостью ткань.
Какие еще есть советы по дому?
Удаление запаха пота
Для удаления запаха пота с одежды рекомендуется использовать пищевую соду и уксус, которые нейтрализуют запахи и очищают ткань.
Очистка стиральной машины
Лимон и зубная паста эффективно очищают стиральную машину, удаляя загрязнения и неприятные запахи. А вот использование уксуса может повредить детали стиральной машины, поэтому его не рекомендуют.
Частые вопросы
Какие основные шаги для восстановления свежести и белизны тюля?
Почему рекомендуется использовать аспирин при стирке тюля?
Какие еще советы по дому можно найти в статье?
