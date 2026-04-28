Секрет быстрой стирки тюля: ткань станет как новая за одну стирку

Белый тюль очень быстро теряет свой вид, поскольку впитывает пыль и становится серым. Однако правильная стирка поможет ему снова быстро стать белоснежным.

Есть простой лайфхак, который позволяет вернуть тюлю свежесть и белизну без дорогих средств и лишних усилий, говорится в инстаграм-сообщении блогера Софии Сизовой. Все, что нужно – это несколько доступных ингредиентов и правильная последовательность действий.

Как быстро постирать тюль?

После снятия тюля все крючки нужно закрепить обычным чистым носком. Это делается для того, чтобы они не выпали.

Перед стиркой тюль нужно замочить в растворе соли и геля для стирки – соль очень хорошо вытягивает грязь и пыль.

Через 30 минут тюль можно бросать стирать, добавив 2 таблетки аспирина в барабан, который хорошо отбеливает ткань. В емкость для жидкостей добавьте пол колпачка жидкого геля. Сыпучий порошок лучше не использовать, поскольку он не успеет раствориться.

Ацетилсалициловая кислота, которая входит в состав аспирина во время стирки реагирует с водой, расщепляя отложения, которые оседают на волокнах и делают ткань тусклой. Благодаря таблетке цвет становится чище, а ткань – светлее, пишет City Magazine.

Якщо шукаєте, де придбати засоби для прання зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Стирать тюль нужно в режиме 40 градусов, выставив 1000 оборотов. После стирки ее можно вешать на карниз даже немного влажной, чтобы не гладить.

А если на тюле остались определенные складки, то можно развести воду с кондиционером и опрыскать этой жидкостью ткань.

Секрет стирки тюля: смотрите видео

Какие еще есть советы по дому?

Удаление запаха пота

Для удаления запаха пота с одежды рекомендуется использовать пищевую соду и уксус, которые нейтрализуют запахи и очищают ткань.

Очистка стиральной машины

Лимон и зубная паста эффективно очищают стиральную машину, удаляя загрязнения и неприятные запахи. А вот использование уксуса может повредить детали стиральной машины, поэтому его не рекомендуют.