Лучше всего обратить внимание на простые бытовые ингредиенты, которые есть в каждой кладовой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zielonyogrode. Резкий запах уксуса не убивает грызунов, но заставляет отступить.

Интересно Выбросите не только полотенца, но и одежду: какую безумную ошибку делают даже опытные хозяйки

Действительно ли уксус помогает избавиться от мышей?

Мыши ищут пищу через обоняние, это их главный рецептор. Поскольку уксус имеет резкий и агрессивный аромат, он перебивает привычные запахи пищи.

Когда грызуны чувствуют уксус, они становятся дезориентированными. Лучший метод применения – смоченные уксусом ватные диски или бинт, которые раскладывают в местах, где мыши появляются чаще всего.

Этот запах точно заставит мышей исчезнуть / Фото unsplash

Преимущественно это места возле плинтусов, различных отверстий, под раковиной и за холодильником. Процедуру следует повторять регулярно, ведь как только запах ослабнет, мыши могут вернуться. Уксус не выгоняет мышей мгновенно – он лишь создает для них дискомфортную среду.

До речі, знайти засоби від гризунів за найкращими цінами можна на Prom. А ще ультразвуковий відлякувач, мишоловки, капкани, клейові пастки та купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Есть важный момент – уксус не спасет ситуацию, если в доме уже большое количество мышей. Этот секрет работает лишь на начальном этапе.

Что еще поможет от мышей?

Прежде всего стоит убрать все, что их привлекает: крошки, открытые продукты, любой мусор, пишет Ew-electric. Без доступа к пище даже самые выносливые мыши покинут дом.

Также стоит закрыть щели, отверстия и места возле труб. Мыши ищут теплые места рядом с едой, поэтому вы легко можете обнаружить их тайник.

Какие подсказки пригодятся?