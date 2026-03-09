Вырастет действительно большим: как правильно обрезать денежное дерево

Обрезка толстянки необходима для укрепления ствола и сохранения красивой формы растения. Со временем денежное дерево, которое еще называют нефритовым, может вытягиваться, терять компактность или даже становиться неустойчивым.

В таком случае формирование растения помогает придать ему опрятный вид, похожего на небольшое дерево бонсай, а также предотвратит ломку ветвей, пишет Better Homes and Gardens.

Читайте также Этот грунт является лучшим для комнатных растений: о нем знают единицы

Как правильно обрезать денежное дерево?

Активный рост растения в высоту является прямым признаком того, что растение стоит подрезать. В идеале денежное дерево должно быть примерно одинаковым по высоте и ширине – так нагрузка распределится равномерно, а само растение будет выглядеть крепким и сбалансированным.

Во время обрезки стоит сначала убрать пожелтевшие листья, сухие ветви и побеги с коричневыми пятнами. Срезы делают у основания ветви, не повреждая ствол. Перед работой инструмент надо обязательно продезинфицировать спиртом или слабым раствором отбеливателя.

Специалисты советуют обратить внимание на тонкие, вытянутые или поникшие ветви. Именно они ослабляют растение, поэтому их лучше удалить. Если же основной ствол стал слишком тяжелым и начал наклоняться, то его можно немного укоротить. Со временем он станет плотным и начнет лучше ветвиться.

Придбати грошове дерево можна на одному з найбільших маркетплейсів України. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Для того, чтобы толстянка росла более пышной, рекомендуется прищипывать верхушки молодых побегов – это стимулирует рост в ширину. За один раз нельзя срезать больше, чем 20 – 30% кроны, иначе растение может испытать стресс и медленнее восстанавливаться.

Для поддержания роста можно использовать жидкое удобрение, разведенное до четверти рекомендуемой нормы. Регулярная и аккуратная обрезка поможет сделать толстянку гуще, устойчивой и здоровой.

Тикток-пользовательница с ником @olesia.orchids советует проводить обрезку весной или в начале лета, когда дерево активно растет. По ее словам, размножать растение очень просто. Достаточно один листочек положить в воду или субстрат, и он уже даст корни.

Для пересадки дерева понадобится больший горшок, в который добавляется слой керамзита и почва для суккулентов. После пересадки дерево сразу поливать не стоит. Увлажнить его рекомендуется через несколько дней.

Как обрезать денежное дерево: смотрите видео

Что стоит еще знать о растениях?