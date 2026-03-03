Лучшей "летней луковицей года" гладиолус стал благодаря нидерландской организации Flowerbulb. Эксперты высоко оценили выразительность этого растения, разнообразие оттенков и способность привлекать опылителей.
Читайте также Как подготовить хризантемы к пышному цветению: садовод из Житомирщины дала ценные советы
Чем особенные гладиолусы?
Когда проходит угроза заморозков, луковицы гладиолусов уже можно высаживать. Из них вырастут стройные цветоносы с ароматными соцветиями всех возможных цветов. Они привлекают пчел, шмелей и бабочек.
Знайти цибулини гладіолусів можна на Prom. Якщо важливо перевірити рослини перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.
Особенно популярны крупноцветковые формы гладиолусов, однако некоторые компактные разновидности хорошо подходят для выращивания в контейнерах. Миниатюрные гладиолусы достигают 30 – 60 сантиметров высотой, а современные гибриды могут превышать метр. Каждый длинный цветонос украшен десятками бутонов, которые расцветают постепенно – от нижних к верхним.
Гладиолусы могут цвести разными цветами / Фото Jardineria On
Из-за высоты растения часто нуждаются в опоре, к примеру, бамбуковых кольев. Как альтернатива – высадки рядом с декоративными травами или пионами, которые естественно поддерживают стебли и создают гармоничные композиции. Чтобы достичь яркого контраста, можно совместить гладиолусы с георгинами.
Для успешного выращивания нужна лишь хорошо дренированная почва и солнечное место с шестью часами света каждый день. В засушливый период цветы нужно регулярно поливать. Чтобы продлить период цветения, луковицы можно высаживать с интервалом примерно 2 недели – вплоть до конца июня.
Как выглядит главное растение 2026 года?
Голубой дельфиниум признан цветком 2026 года из-за своего редкого цвета и высоты, поэтому это делает его популярным в садовых композициях, пишет Gardening Know How. Для выращивания дельфиниумов рекомендуется замачивать семена перед посадкой и использовать биоразлагаемые горшки, а также удерживать их при 10 – 15 градусах до прорастания.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущей для стимуляции роста и появления новых листьев.