Обогреть квартиру можно старыми утюгами: неожиданный лайфхак
- Людмила Горовая поделилась лайфхаком обогрева квартиры с помощью старых тяжелых железных утюгов, которые разогреваются на газовых конфорках.
- Для повышения температуры в доме можно использовать фольгированный изолон, пузырьковую и теплозащитную пленку на окнах, а также пищевую пленку для уменьшения сквозняков.
Отключение света очень быстро остужает квартиру, поэтому украинцы прибегают к различным лайфхакам, которые помогают сохранить тепло. Интересным вариантом поделилась поэтесса Людмила Горовая.
Украинская поэтесса, которая является автором известного стихотворения "Будет тебе враже", решила поделиться с читателями интересным лайфхаком обогрева квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Людмилы Горовой.
Читайте также Как согреться в квартире во время отключений света: 5 советов, которые спасают
Как обогреть квартиру старыми утюгами?
Женщина показала, как благодаря старинным утюгам обогревает жилье. Такие утюги сейчас можно увидеть только в музеях, но если у кого-то такие остались в наследство от бабушки, то выбрасывать их не стоит.
Тяжелые железные утюги поэтесса положила на газовые конфорки, чтобы они хорошо разогрелись и отдавали температуру холодному помещению. В комментариях к сообщению пользователи поддержали идею и отметили, что такие утюги действительно способны обеспечить помещение теплом.
Как еще обогреть квартиру?
Использование фольгированного изолона на окнах может повысить температуру в доме примерно на 3 градуса, пишет Lens Of James. Нужно разрезать полотно по ширине подоконника и положить его так, чтобы край заходил под раму, а другой – свободно свисал над батареей. Это нужно для того, чтобы создать дополнительную воздушную камеру и направить все тепло внутрь помещения.
Также для утепления пластиковых окон можно использовать пузырьковую пленку, теплозащитную пленку и уплотнители. Тепло в доме способна сохранить даже пищевая пленка. Чаще всего дома теряют тепло через окна, а вот создание дополнительного барьера помогает удержать тепло внутри.
Все, что нужно сделать – это наклеить на рамы тонкую прозрачную пленку. Это можно легко сделать самостоятельно. Пищевая пленка формирует тонкую воздушную прослойку, которая уменьшает сквозняки. Особенно такая действует я полезной в домах без стеклопакета.
Какие еще советы стоит знать?
Чтобы согреться в холодную погоду, можно использовать тепло от горячего душа, постелить ковры и впустить солнце в квартиру.
Для утепления ног в мороз можно обернуть стопу пищевой фольгой между слоями носков.
Частые вопросы
Как украинская поэтесса предлагает обогревать квартиру?
Поэтесса советует использовать старинные тяжелые железные утюги, которые можно разместить на газовых конфорках, чтобы они разогревались и отдавали тепло помещению.
Какие другие методы утепления квартиры упоминаются в статье?
В статье упоминается использование фольгированного изолона на окнах, пузырьковой пленки, теплозащитных пленок и уплотнителей для сохранения тепла в доме.
Какие дополнительные советы для согревания в холодную погоду приведены?
Дополнительные советы включают использование тепла от горячего душа, постеление ковров, впускание солнца в квартиру и обертывание стоп пищевой фольгой между слоями носков для утепления ног.