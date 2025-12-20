Больше об этом рассказало издание Lifehacker, передает 24 Канал.
В чем заключается лайфхак?
Специалисты советуют перед выходом из дома прогреть внутреннюю часть обуви обычным феном в течение 40 – 60 секунд. Такой простой шаг помогает создать эффект "теплового аккумулятора" и избавиться от остаточной влаги.
Даже если ботинки кажутся сухими, внутри часто остается незаметная влага. На морозе она быстро охлаждается и становится проводником холода, из-за чего ноги мерзнут значительно быстрее.
Почему этот лайфхак работает?
Когда нога попадает в уже теплый ботинок, сосуды не сужаются от контакта с холодной поверхностью. Кровь продолжает свободно циркулировать, а организм тратит меньше энергии на согревание стоп. В результате тепло дольше сохраняется внутри обуви, особенно если она изготовлена из натуральных материалов.
Лайфхак, чтобы не мерзнуть в ноги зимой / Фото Unsplash
Как правильно подготовить обувь?
Чтобы эффект длился как можно дольше, эксперты советуют:
- включить фен на максимальную температуру и поток воздуха;
- тщательно прогреть внутреннюю часть ботинок;
- сразу же обуваться после прогревания.
Такой простой и доступный лайфхак поможет избежать замерзания ног зимой и сделает пребывание на морозе значительно комфортнее.
Как пишет Healthline, чтобы согреться зимой на морозе, важно не только надеть теплую одежду, но и правильно поддерживать тепло своего тела. Эксперты призывают одеваться многослойно, используя термобелье, флисовые или шерстяные средние слои и водоотталкивающую внешнюю оболочку – это помогает удерживать тепло и предотвращать потерю энергии от ветра и влаги.
Также важно утеплить конечности и голову, ведь через открытые части тела организм теряет много тепла. Кроме того, движение и физическая активность способствуют повышению кровообращения и поддержанию тепла, а горячие напитки помогают согреться изнутри.
Зачем в зимнюю обувь кладут лавровый лист?
Лавровый лист можно использовать как природный дезодорант для зимней обуви, чтобы избавиться от неприятных запахов и бактерий.
Лавровые листья также эффективно отпугивает вредителей в карманах курток и может помочь отбелить белье и отпугнуть тараканов