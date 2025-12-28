Вредителей в кладовке никогда не будет: нужно придерживаться 4 элементарных привычек
- Храните крупы и другие сухие продукты в герметичных контейнерах из стекла или прочного пластика и регулярно меняйте запасы.
- Регулярно убирайте кладовую, протирайте полки и убирайте крошки, чтобы предотвратить появление вредителей.
Долгоносики и моль в банках с крупами, мукой или сахаром, а также муравьи, которые могут проникнуть в малейшую щель – это большая проблема. К счастью, избавиться от нее достаточно просто.
Кладовая для хранения продуктов – это именно то место, которое вредители будут поражать первым. Ведь именно там обычно в достаточно больших количествах хранится пища, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Интересно От вина до яиц: 7 невероятных продуктов, которые можно замораживать
Как избавиться от вредителей среди еды?
Правильно храните продукты
Вредители пробираются в дом прежде всего в поисках пищи, поэтому стоит сделать ее недоступной Старайтесь всегда хранить крупы и другие сухие продукты в герметичных контейнерах из стекла или прочного пластика, пишет Food52. Также маркируйте контейнеры и регулярно меняйте запасы. Маркировка поможет использовать сначала те продукты, что стоят у вас дольше, и тогда ничто не будет портиться.
До речі, знайти скляні чи пластикові контейнери за найкращими цінами можна на Prom. А ще мийні засоби, ганчірки, засоби проти комах і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
А если вы покупаете продукты в оптовых магазинах и беспокоитесь о том, что они могут быть заражены, заморозьте их на несколько дней, чтобы уничтожить любые яйца вредителей.
Регулярно убирайте
Тщательная и частая уборка кладовой – это самый простой способ уберечь ее от вредителей. Протирайте полки, убирайте крошки, а также убирайте разливы, как только заметите их.
Проверяйте продукты перед тем, как класть на хранение
Крошечные отверстия в упаковке, паутина, комочки, черные пятнышки в крупе – все эти небольшие вещи могут быть признаком заражения продуктов вредителями. Если вы заметите и удалите их еще до того, как они попадут в кладовую, это будет лучшим вариантом.
Осматривайте продукты еще в магазине, и если вы не уверены, лучше не покупайте.
Закройте точки входа
Осмотрите дом и особенно кладовку на наличие трещин и щелей вокруг дверей, окон и вентиляции. Именно так вредители могут попадать в ваш дом, поэтому все отверстия следует загерметизировать.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Зимой на подоконник важно ставить лавровый лист или соль – этот необычный лайфхак поможет быстро решить одну давнюю проблему, возникающую в холодное время года.
Кроме того, одно домашнее средство можно использовать для подкормки орхидей зимой – они зацветут скоро и невероятно пышно.
Частые вопросы
Почему кладовая для хранения продуктов является излюбленным местом для вредителей?
Кладовая для хранения продуктов является излюбленным местом для вредителей, потому что там обычно хранится много пищи, что привлекает их внимание - об этом сообщает '24 Канал' со ссылкой на 'Martha Stewart'.
Какие методы помогут предотвратить проникновение вредителей в кладовку?
Чтобы предотвратить проникновение вредителей в кладовую, следует хранить продукты в герметичных контейнерах из стекла или прочного пластика, регулярно убирать кладовую, проверять продукты перед хранением и загерметизировать все отверстия в доме.
Какие дополнительные лайфхаки для дома могут быть полезными зимой?
Зимой на подоконник важно ставить лавровый лист или соль, чтобы решить определенные проблемы, а также использовать домашние средства для подкормки орхидей, чтобы они цвели пышно.