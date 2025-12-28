Шкідників у коморі ніколи не буде: потрібно дотримуватися 4 елементарних звичок

Довгоносики та міль у банках з крупами, борошном чи цукром, а також мурахи, які можуть проникнути у найменшу щілину – це велика проблема. На щастя, позбутися її досить просто.

Комора для зберігання продуктів – це саме те місце, яке шкідники вражатимуть першим. Адже саме там зазвичай у досить великих кількостях зберігається їжа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як позбутися шкідників серед їжі?

Правильно зберігайте продукти

Шкідники пробираються до оселі передусім у пошуках їжі, тож варто зробити її недоступною Намагайтеся завжди зберігати крупи та інші сухі продукти у герметичних контейнерах зі скла чи міцного пластику, пише Food52. Також маркуйте контейнери та регулярно змінюйте запаси. Маркування допоможе використовувати спершу ті продукти, що стоять у вас найдовше, і тоді ніщо не буде псуватися.

А якщо ви купуєте продукти у гуртових магазинах і турбуєтеся про те, що вони можуть бути заражені, заморозьте їх на кілька днів, аби знищити будь-які яйця шкідників.

Регулярно прибирайте

Ретельне та часте прибирання комори – це найпростіший спосіб вберегти її від шкідників. Протирайте полиці, забирайте крихти, а також забирайте розливи, щойно помітите їх.

Перевіряйте продукти перед тим, як класти на зберігання

Крихітні отвори в упаковці, павутиння, грудочки, чорні цятки у крупі – всі ці невеликі речі можуть бути ознакою зараження продуктів шкідниками. Якщо ви помітите і видалите їх ще до того, як вони потраплять до комори, це буде найкращим варіантом.

Оглядайте продукти ще в магазині, і якщо ви не впевнені, краще не купуйте.

Закрийте точки входу

Огляньте оселю та особливо комору на наявність тріщин та шпарин навколо дверей, вікон та вентиляції. Саме так шкідники можуть потрапляти до вашого дому, тож усі отвори слід загерметизувати.

