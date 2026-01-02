Как избавиться от запаха собаки в доме: 7 простых шагов

Домашние любимцы способны оставлять в доме неприятный запах, поэтому стоит знать несколько секретов, которые помогут дому снова быть свежим. Повторить эти шаги достаточно просто, поэтому они пригодятся всем, кто живет в квартире или доме с собакой.

Шерсть и грязь, которые собака приносит домой с прогулок, легко оседают на мебели и коврах, постепенно наполняя пространство неприятным ароматом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Есть несколько простых советов, которые легко повторить.

Как избавиться от запаха собаки?

Покупайте собаку регулярно

Лучший способ уменьшить запах – начать регулярно купать собаку. Чем гуще шерсть у собаки, тем чаще ее нужно мыть. Собак с густой или средней шерстью нужно купать каждые 4 – 6 недель.

Стирайте лежанки для животных

Лежанка для собак очень быстро накапливает запахи, поскольку именно в ней животное проводит больше всего времени. Лежанку нужно очищать каждые 6 недель. Если же любимиц спит с вами в постели, тогда простыни нужно стирать каждую неделю.

Пользуйтесь пылесосом

Постоянная уборка дома поможет вывести шерсть и перхоть, которые и являются основными источниками запаха. Пылесосьте не только пол, но и мебель, шторы или матрасы.



Используйте пылесос в уборке / Фото Pexels

Используйте пищевую соду

Пищевая сода является доступным средством для нейтрализации запахов. Посыпьте ею ковры и мягкую мебель на 15 – 30 минут, а потом тщательно пропылесосьте.

Попробуйте уксус

Уксус хорошо справляется с очисткой и устранением запахов. Нужно смешать равные части уксуса и воды, перелить раствор в бутылку с распылителем и нанести на твердые поверхности, ковер или обивку. После обработки вытрите поверхность чистой водой и промокните. Также в растворе уксуса можно замочить постельное белье перед стиркой, чтобы избавиться от запахов.

Используйте ферментные средства

Ферментные очистители являются лучшим решением, если дома чувствуется запах мочи. Они хорошо расщепляют аммиак, эффективно устраняя запахи. Распылите очиститель на пятно и оставьте на 15 – 30 минут, а потом промокните чистой тканью.

Позаботьтесь о чистом воздухе

Очистители воздуха помогают уменьшить количество бактерий в помещении, способствуя сохранению свежести воздуха дома. Разместите их в тех участках дома, где запахи сильнее – спальни или возле собачьей лежанки.

К слову, для отпугивания мышей и крыс в квартире используются ватные шарики с эфирными маслами, такими как мятное масло, эвкалипт, лаванда, гвоздика и чайное дерево, пишет The Spruce. Альтернативные методы включают использование уксуса, аммиака и ультразвуковых приборов для отпугивания грызунов, а также высадку ароматических трав вокруг грядок в саду.

Какие еще есть полезные советы?