Як позбутися запаху собаки в будинку: 7 простих кроків

Домашні улюбленці здатні залишати у будинку неприємний запах, тому варто знати кілька секретів, які допоможуть оселі знову бути свіжою. Повторити ці кроки досить просто, тому вони стануть в пригоді всім, хто живе в квартирі чи будинку з собакою.

Шерсть та бруд, які собака приносить додому з прогулянок, легко осідають на меблях та килимах, поступово наповнюючи простір неприємним ароматом, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Є кілька простих порад, які легко повторити.

Читайте також Мишей і сліду не буде: хитрість з оцтом дозволить забути про пастки у коморі та підвалі

Як позбутися запаху собаки?

Купуйте собаку регулярно

Найкращий спосіб зменшити запах – почати регулярно купати собаку. Чим густіша шерсть у собаки, тим частіше її потрібно мити. Собак з густою чи середньою шерстю потрібно купати кожних 4 – 6 тижнів.

Періть лежанки для тварин

Лежанка для собак дуже швидко накопичує запахи, оскільки саме в ній тварина проводить найбільше часу. Лежанку потрібно очищувати кожних 6 тижнів. Якщо ж улюблениць спить з вами у ліжку, тоді простирадла потрібно прати кожного тижня.

Користуйтеся пилососом

Постійне прибирання дому допоможе вивести шерсть та лупу, які і є основними джерелами запаху. Пилососьте не лише підлогу, але й меблі, штори чи матраци.



Використовуйте пилосос у прибиранні / Фото Pexels

Використовуйте харчову соду

Харчова сода є доступним засобом для нейтралізації запахів. Посипте нею килими та м’які меблі на 15 – 30 хвили, а тоді ретельно пропилососьте.

Спробуйте оцет

Оцет добре справляється з очищенням та усуненням запахів. Потрібно змішати рівні частини оцту й води, перелити розчин у пляшку з розпилювачем й нанести на тверді поверхні, килим чи оббивку. Після обробки витріть поверхню чистою водою й промокніть. Також у розчині оцту можна замочити постільну білизну перед пранням, щоб позбутися запахів.

Використовуйте ферментні засоби

Ферментні очищувачі є найкращим рішенням, якщо вдома відчувається запах сечі. Вони добре розщеплюють аміак, ефективно усуваючи запахи. Розпиліть очищувач на пляму й залишіть на 15 – 30 хвилин, а тоді промокніть чистою тканиною.

Подбайте про чисте повітря

Очищувачі повітря допомагають зменшити кількість бактерій у приміщенні, сприявши збереженню свіжості повітря вдома. Розмістіть їх у тих ділянках дому, де запахи найсильніші – спальні чи біля собачої лежанки.

До слова, для відлякування мишей і щурів у квартирі використовуються ватні кульки з ефірними оліями, такими як м'ятна олія, евкаліпт, лаванда, гвоздика та чайне дерево, пише The Spruce. Альтернативні методи включають використання оцту, аміаку та ультразвукових приладів для відлякування гризунів, а також висадку ароматичних трав довкола грядок у саду.

Які ще є корисні поради?