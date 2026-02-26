Многоножка опасна: как избавиться от сколопендры в доме за один день
- Сколопендры любят влажные, темные места и могут появляться в домах, особенно в теплый период.
- Для борьбы с ними рекомендуется использовать бону кислоту, кайенский перец, инсектициды, а также устранять влагу и пищу.
В частных домах могут появиться не только тараканы или клопы. Дом с повышенной влажностью могут "атаковать" сколопендры. Избавиться от этих многоножек вполне реально.
Сколопендры – это разновидность многоножек, которые любят темные, прохладные и влажные места, пишет "Ликвидатор". Они быстро размножаются и со временем могут стать проблемой для жильцов.
Днем сколопендры прячутся, потому что не переносят прямого света. Уже в темные сутки они охотятся, питаясь мелкими насекомыми. Для человека сколопендра не является смертельно опасной, но место укуса может болеть, отекать и воспаляться. По ощущениям он может напоминать укус осы. Именно поэтому людям с аллергическими реакциями и ослабленным иммунитетом стоит быть осторожными.
Чем опасна многоножка?
В конце зимы жители могут и не сталкиваться со сколопендрами, но уже в теплый период многоножка начинает искать прохладу в квартирах, дачах или частных домах. Она может передвигаться не только по полу, но и по стенам или потолку.
Особенно осторожными следует быть ночью, когда сколопендра может оказаться на постельном белье. Человек случайно может прижать насекомое и получить укус.
Чаще всего многоножки появляются там, где есть влага и остатки пищи. Поэтому для профилактики следует регулярно убирать и осушать воздух. В общем многоножки избегают контакта с людьми и пытаются спрятаться при свете, и если хоть одну сколопендру вы заметили дома – стоит браться за народные методы.
Сколопендры могут больно укусить / Фото Pexels
Как вывести сколопендру из дома?
Бона кислота – одно из самых известных домашних средств против многоножки. Ее надо рассыпать в щелях, вдоль плинтусов, в ванной комнате и любых других местах, где замечали насекомое. Для сколопендр это вещество является смертельно опасным.
Многоножки очень не любят запаха кайенского перца. Измельченный порошок также можно рассыпать в местах их передвижения. Для более эффективной борьбы следует использовать соответствующие инсектицидные препараты.
Чтобы предотвратить их появление, надо регулярно убирать листья и влажные кучи на придомовые территории. Если дома есть муравьи, тараканы или мухи – взяться обязательно за их выведение, потому что именно ими питаются сколопендры. А еще следует залеплять щели и трещины в доме.
Встречаются ли сколопендры в Украине?
В Украине живут многоножки, в частности кольчатая сколопендра, которая распространена преимущественно в южных областях, говорится в Википедии. В последние годы из-за изменения климата она часто встречается в центральных регионах. Сколопендры могут достичь размера 10 – 15 сантиметров.
Несмотря на то, что они живут под камнями и во влажных местах, иногда действительно способны заползать в дома. Чаще всего многоножки встречаются в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Из-за потепления ее начали встречать на Днепропетровщине.
