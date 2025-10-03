Уже скоро начнется отопительный сезон, а это значит, что перед включением батареи, ее надо как следует отчистить от пыли. Иногда мытье не совсем получается удачное из-за узкого пространства, впрочем специалисты нашли интересное решение.

В самой батарее есть много мелких щелей, которые не всегда легко вымыть рукой, пишет 24 Канал со ссылкой на Kobieta.

Так как рукой с тряпкой вытереть радиаторы не совсем просто, можно воспользоваться простым методом, который поразит результатом.

Чем отчистить батареи от пыли?

Для очистки батареи понадобится большой полиэтиленовый пакет или мусорный мешок. Перед мытьем батарея должна быть холодной, поэтому процедуру очистки лучше проводить до включения центрального отопления.

Пакет нужно одеть на нижнюю часть батареи. Для лучшей эффективности можно зафиксировать скотчем. Для больших радиаторов можно выбрать мусорный мешок.

Далее пакет в нескольких местах надо проткнуть иглой, чтобы пластик не расплавился. После этого на максимальную мощность включается фен и направляется сверху вниз, перпендикулярно к батарее. Таким образом пыль осядет в пакете.



Батареи от пыли легко очистить / Фото Pexels

Когда включается отопление, то батареи начинают очень вонять. Дело в том, что пыль оказывается в комнате, поэтому мы начинаем ее вдыхать. Чтобы этого не произошло, батареи следует вымыть заранее.

Если на батареях образовалась ржавчина, то вывести ее можно с помощью алюминиевой фольги, пишет Homes & Gardens. Фольгу нужно лишь погрузить в солевой раствор и потереть пораженное место в батарее. Метод является вспомогательным, но если ржавчина устаревшая, то придется повторить процедуру несколько раз.

Как сделать домашнее средство от пыли?