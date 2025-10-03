Вже незабаром розпочнеться опалювальний сезон, а це означає, що перед увімкненням батареї, її треба як слід відчистити від пилу. Часом миття не зовсім виходить вдале через вузький простір, втім фахівці віднайшли цікаве рішення.

У самій батареї є багато дрібних щілин, які не завжди легко вимити рукою, пише 24 Канал з посиланням на Kobieta.

Через те що рукою з ганчіркою витерти радіатори не зовсім просто, можна скористатися простим методом, який вразить результатом.

Чим відчистити батареї від пилу?

Для очищення батареї знадобиться великий поліетиленовий пакет чи сміттєвий мішок. Перед миттям батарея повинна бути холодною, тому процедуру очищення краще проводити до увімкнення центрального опалення.

Пакет потрібно одягнути на нижню частину батареї. Задля кращої ефективності можна зафіксувати скотчем. Для великих радіаторів можна обрати сміттєвий мішок.

Далі пакет в кількох місцях треба проштрикнути голкою, щоб пластик не розплавився. Після цього на максимальну потужність вмикається фен та направляється зверху до низу, перпендикулярно до батареї. Таким чином пил осяде в пакеті.



Батареї від пилу легко очистити / Фото Pexels

Коли вмикається опалення, то батареї починають дуже смердіти. Річ у тому, що пилюка опиняється в кімнаті, тож ми починаємо її вдихати. Щоб цього не сталося, батареї слід вимити заздалегідь.

Якщо на батареях утворилася іржа, то вивести її можна за допомогою алюмінієвої фольги, пише Homes & Gardens. Фольгу потрібно лише занурити в сольовий розчин та потерти уражене місце в батареї. Метод є помічним, але якщо іржа застаріла, то доведеться повторити процедуру кілька разів.

Як зробити домашній засіб від пилу?