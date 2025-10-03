Як відчистити батареї від пилу: потрібен лише пакет і фен
- Для очищення батарей від пилу використовується великий поліетиленовий пакет і фен, що дозволяє зібрати пил всередині пакета.
- Щоб видалити іржу з батарей, рекомендується використовувати алюмінієву фольгу, занурену в сольовий розчин.
Вже незабаром розпочнеться опалювальний сезон, а це означає, що перед увімкненням батареї, її треба як слід відчистити від пилу. Часом миття не зовсім виходить вдале через вузький простір, втім фахівці віднайшли цікаве рішення.
У самій батареї є багато дрібних щілин, які не завжди легко вимити рукою, пише 24 Канал з посиланням на Kobieta.
Через те що рукою з ганчіркою витерти радіатори не зовсім просто, можна скористатися простим методом, який вразить результатом.
Чим відчистити батареї від пилу?
Для очищення батареї знадобиться великий поліетиленовий пакет чи сміттєвий мішок. Перед миттям батарея повинна бути холодною, тому процедуру очищення краще проводити до увімкнення центрального опалення.
Пакет потрібно одягнути на нижню частину батареї. Задля кращої ефективності можна зафіксувати скотчем. Для великих радіаторів можна обрати сміттєвий мішок.
Далі пакет в кількох місцях треба проштрикнути голкою, щоб пластик не розплавився. Після цього на максимальну потужність вмикається фен та направляється зверху до низу, перпендикулярно до батареї. Таким чином пил осяде в пакеті.
Батареї від пилу легко очистити / Фото Pexels
Коли вмикається опалення, то батареї починають дуже смердіти. Річ у тому, що пилюка опиняється в кімнаті, тож ми починаємо її вдихати. Щоб цього не сталося, батареї слід вимити заздалегідь.
Якщо на батареях утворилася іржа, то вивести її можна за допомогою алюмінієвої фольги, пише Homes & Gardens. Фольгу потрібно лише занурити в сольовий розчин та потерти уражене місце в батареї. Метод є помічним, але якщо іржа застаріла, то доведеться повторити процедуру кілька разів.
Як зробити домашній засіб від пилу?
Домашній спрей для очищення меблів складається з дистильованого оцту, олії холодного віджиму та миючого засобу.
Цей розчин може запобігати повторному осіданню пилу до місяця, створюючи захисний шар на поверхнях.
Часті питання
Чому важливо чистити батареї перед увімкненням опалення?
Коли вмикається опалення, батареї можуть почати смердіти через пил, що осідає в кімнаті. Це може викликати дискомфорт і шкідливо впливати на здоров'я, тому батареї слід вимити заздалегідь.
Який простий метод рекомендується для очищення батарей від пилу?
Для очищення батареї рекомендується використовувати великий поліетиленовий пакет або сміттєвий мішок. Пакет одягається на нижню частину батареї, фіксується скотчем, а пил видаляється за допомогою фена, направленого зверху до низу.
Як можна видалити іржу з батарей?
Іржу на батареях можна видалити за допомогою алюмінієвої фольги, зануреної в сольовий розчин. Фольгою потрібно потерти уражене місце, і якщо іржа застаріла, процедуру доведеться повторити кілька разів.