После того как вы пропылесосили ковры, они могут казаться идеально чистыми – впрочем, скорее всего, это не так, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce. И поэтому время от времени нужно тщательно чистить ковры с моющими средствами и щеткой.

Интересно Об этом молчат флористы: какие есть секретные лайфхаки ухода за орхидеями

Насколько часто нужно чистить ковры?

Оказывается, ковры нужно очищать от грязи и пыли каждые 12 – 18 месяцев. Ежегодное обращение к профессионалу или самостоятельная чистка ковра поможет в течение длительного времени поддерживать его в надлежащем состоянии.

Впрочем, есть несколько факторов, которые влияют на то, как часто нужно чистить ковер.

Частота, с которой вы пылесосите . То, как часто и насколько хорошо вы пылесосите ковер, является наиболее важным фактором, влияющим на частоту чистки. Советуют делать это по крайней мере раз в неделю. К тому же пылесосить нужно медленно и тщательно – не игнорируйте щели и углы, где скапливается пыль.

. То, как часто и насколько хорошо вы пылесосите ковер, является наиболее важным фактором, влияющим на частоту чистки. Советуют делать это по крайней мере раз в неделю. К тому же пылесосить нужно медленно и тщательно – не игнорируйте щели и углы, где скапливается пыль. Домашние животные и. Если у вас есть домашние любимцы, тогда и пылесосить, и чистить ковры нужно чаще, чтобы собрать всю шерсть и перхоть.

и. Если у вас есть домашние любимцы, тогда и пылесосить, и чистить ковры нужно чаще, чтобы собрать всю шерсть и перхоть. Количество людей, живущих в доме і. Если комната используется нерегулярно, или же в доме живет всего один или несколько человек, глубокую чистку ковра можно откладывать немного дольше.

і. Если комната используется нерегулярно, или же в доме живет всего один или несколько человек, глубокую чистку ковра можно откладывать немного дольше. Способы удаления пятен. Если у вас есть привычка сразу же вытирать разлитые напитки, случайные пятна от домашних животных и т.д., тогда с чисткой ковра проблем не возникнет. Но если на ковре просто накапливаются пятна, тогда тщательную чистку нужно проводить чаще.

Почему важно регулярно чистить ковры?

Ковры действуют практически как большие фильтры – и если их не чистить вовремя, они даже могут стать причиной аллергии, пишет Martha Stewart. Ведь когда воздух циркулирует, все загрязнители фильтруются через волокна и оседают на ковре.

Кроме того, чистка помогает удалить не только застарелые пятна, но и пыль, пылевых клещей, волос, мертвые клетки кожи и неприятные запахи, что могли появиться по разным причинам.

Что еще нужно чаще чистить дома?