Зачем зимой наносить моющее средство на стены: избавит от давней неприятной проблемы
- Моющее средство для посуды может эффективно удалять плесень со стен, смешивая его с теплой водой.
- Для стойкой плесени рекомендуется опрыскать поверхность раствором уксуса и теплой воды.
Зима – это период, когда в помещениях часто становится не только холодно, но и сыро. И это в конечном итоге вызывает целый ряд проблем.
Большинство людей хотя бы раз замечали плесень у себя дома – она часто появляется из-за чрезмерной влажности, конденсат или плохую вентиляцию. И последняя часто является самой большой проблемой, ведь зимой одежду приходится сушить в помещении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Зачем наносить моющее средство на стены?
Плесень – это не только неэстетично, но часто и опасно для здоровья. Если долго игнорировать проблему, со временем она может привести к чиханию, кашлю или даже респираторным инфекциям. Кроме того, некоторые группы людей могут быть особенно уязвимыми к воздействию плесени. Но, к счастью, избавиться от нее из дома может быть несколько проще, чем кажется на первый взгляд.
В частности, понадобится всего один бытовой предмет, который уже точно есть у вас дома. Всего одна бутылка средства для мытья посуды может сделать настоящие чудеса с плесенью и отмыть ее за считанные минуты, пишет The Spruce.
Для этого нужно смешать несколько капель моющего средства с теплой водой и использовать эту смесь на стенах, если поражение плесенью не очень серьезное.
Прежде всего свободные споры плесени следует удалить с помощью щетки с мягкой щетиной или пылесоса. А вот после этого мягкой тканью или губкой нанесите на участок сильную воду твердыми круговыми движениями.
Для глубоких пятен процесс чистки придется повторить несколько раз. Главное – всегда держите губки чистыми, иначе результата не дождетесь. А вот для того, чтобы избавиться от особо стойкой плесени, опрыскайте поверхность раствором уксуса и теплой воды.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Если вы заметили, что ваш кран покрыл известковый налет, можно использовать элементарный трюк, чтобы от него избавиться – понадобится только обычная фольга.
Кроме того, есть несколько продуктов дома, которые, оказывается, можно замораживать. Большинство людей об этом даже не подозревают.
Частые вопросы
Почему плесень опасна для здоровья?
Плесень не только неэстетично выглядит, но и может быть опасной для здоровья - она может вызвать чихание, кашель или даже респираторные инфекции. Некоторые люди могут быть особенно уязвимыми к ее воздействию.
Как можно избавиться от плесени в доме с помощью моющего средства?
Для избавления от плесени нужно смешать несколько капель моющего средства с теплой водой и нанести эту смесь на стены. Сначала следует удалить споры плесени с помощью щетки с мягкой щетиной или пылесоса, а затем нанести раствор круговыми движениями. Для глубоких пятен процесс придется повторить несколько раз.
Какой другой метод может помочь в борьбе с особо стойкой плесенью?
Для борьбы с особо стойкой плесенью рекомендуется опрыскать поверхность раствором уксуса и теплой воды. Это поможет эффективнее удалить плесень с пораженной поверхности.
