Чем вывести коричневые пятна с кранов за 15 минут: поможет неожиданное средство

Порой известковый налет вокруг крана имеет неприятные коричневые пятна. Вывести их достаточно просто без жесткого трения и дорогих средств. Достаточно будет лишь нанести раствор и подождать 15 минут.

Известковый налет часто накапливается у кранов в регионах с жесткой водой, пишет Express. Одна хозяйка нашла интересный метод выведения коричневых пятен, который превзойдет ожидания.

Чем отмыть коричневые пятна с крана?

Прекрасно справится с пятнами лимонная кислота. Это простое и дешевое средство действует по тому же принципу, что и уксус, но без резкого запаха.

Для приготовления очищающего раствора понадобится 500 миллиграммов горячей воды, 2 столовые ложки лимонной кислоты, бутылка с распылителем и несколько капель эфирного масла для аромата.

После закипания воды надо дать ей немного остыть, отмерить 200 миллиграммов, а потом всыпать лимонную кислоту, чтобы кристаллы полностью растворились. Далее надо долить остальную воду и перелить раствор в бутылку с распылителем. Такой спрей останется эффективным до 8 недель.



Коричневые пятна легко отмыть / Фото Pexels

Раствор надо распылить вокруг основания крана и оставить действовать примерно на 15 минут. Когда пройдет указанное время, надо лишь протереть поверхность салфеткой из микрофибры и налет начнет отходить кусками.

Этот простой способ экономный и действительно действенный, поэтому его можно использовать тем, кто не хочет пользоваться агрессивными химическими средствами.

Чем отмыть нержавеющую сталь?

Для очистки нержавеющей стали подойдет салфетка из микрофибры, а для сложных загрязнений – медицинский спирт, уксус или сода, пишет BHG. Абразивные порошки, жесткие губки и средства с хлором могут повредить поверхность, поэтому их лучше избегать.

Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?