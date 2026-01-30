Чим вивести коричневі плями з кранів за 15 хвилин: допоможе несподіваний засіб

Часом вапняний наліт навколо крана має неприємні коричневі плями. Вивести їх досить просто без жорсткого тертя й дорогих засобів. Достатньо буде лише нанести розчин й зачекати 15 хвилин.

Вапняний наліт часто накопичується біля кранів у регіонах з жорсткою водою, пише Express. Одна господиня віднайшла цікавий метод виведення коричневих плям, який перевершить очікування.

Чим відмити коричневі плями з крана?

Чудово впорається з плямами лимонна кислота. Цей простий та дешевий засіб діє за тим самим принципом, що й оцет, але без різкого запаху.

Для приготування очищувального розчину знадобиться 500 міліграмів гарячої води, 2 столові ложки лимонної кислоти, пляшка з розпилювачем та кілька крапель ефірної олії для аромату.

Після закипання води треба дати їй трохи охолонути, відміряти 200 міліграмів, а тоді всипати лимонну кислоту, щоб кристали повністю розчинилися. Далі треба долити решту води й перелити розчин у пляшку з розпилювачем. Такий спрей залишиться ефективним до 8 тижнів.



Коричневі плями легко відмити / Фото Pexels

Розчин треба розпилити навколо основи крана й залишити діяти приблизно на 15 хвилин. Коли пройде зазначений час, треба лише протерти поверхню серветкою з мікрофібри й наліт почне відходити шматками.

Цей простий спосіб економний та справді дієвий, тому його можна використовувати тим, хто не хоче користуватися агресивними хімічними засобами.

Чим відмити нержавіючу сталь?

Для очищення нержавіючої сталі підійде серветка з мікрофібри, а для складніших забруднень – медичний спирт, оцет чи сода, пише BHG. Абразивні порошки, жорсткі губки та засоби з хлором можуть пошкодити поверхню, тому їх краще уникати.

