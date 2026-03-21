Забудете как выглядит колорадский жук на картофеле: его пугает один вид цветка
- Бархатцы отпугивают колорадских жуков и других вредителей, создавая естественный барьер для защиты овощей.
- Они привлекают полезных насекомых и являются засухоустойчивыми, что делает их легкими в уходе, высеваются в мае при отсутствии заморозков.
Колорадские жуки способны уничтожить урожай овощей. Чтобы этого не произошло нужно воспользоваться одним простым огородным методом –посадить на грядках растение, которое создает замечательный защитный барьер.
Бархатцы способны не только украсить сад, но и защитить овощи от вредителей, пишет Interia Kobieta. Опытные садоводы сажают их не только в клумбах, но и на грядках.
Как бархатцы способны отпугнуть колорадских жуков?
Бархатцы привлекают бабочек и пчел, а также становятся "щитом" для картофеля, поскольку при их росте на грядках, колорадские жуки даже не приближаются к овощам. Они создают естественный барьер, который защищает овощи от питания и обрезания листьев.
Інсектециди проти колорадського жука можна придбати на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про засоби від шкідника – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.
Резкий запах бархатцев отпугивает тлю, муравьев, цистообразных нематод и белокрылок. Нематоды обгрызают корнеплоды, а бархатцы привлекают их к корням и оказывают токсическое действие, из-за чего они погибают, а через месяцев их размножение значительно уменьшается.
Бархатцы можно сажать рядом с розами, которые часто атакует тля. Садоводы советуют сажать цветы рядом с крестоцветными овощами – капустой, цветной капустой, брюссельской капустой и брокколи. Среди других овощей – это фасоль, помидоры, морковь, клубника и лесная земляника.
Некоторые растения отпугнут колорадского жука
Как ухаживать за бархатцами?
Выращивать цветы достаточно просто. Растение считается засухоустойчивым и может расти в любом уголке сада. Бархатцы накапливают воду, поэтому им не нужен частый полив.
Сеять бархатцы в грунт нужно в середине мая, когда минует риск утренних заморозков. Они чувствительны к холоду, поэтому низкие температуры могут их повредить. Однако весна в этом году достаточно теплая, поэтому цветы можно высевать на месяц быстрее. Дачники советуют их сажать на расстоянии 10 – 20 сантиметров друг от друга.
Для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living. Эти растения помогают защитить картофель от вредителей и болезней, а также улучшают почву и вкус картофеля.
Что стоит знать о посадке овощей?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.
