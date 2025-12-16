Зачем на кухне раскладывать вату в декабре: простой и проверенный способ

Проблема вредителей в доме всегда остается актуальной, но особенно остро она встает в зимнее время, когда грызуны нуждаются в тепле и ищут пищу. Чтобы в доме не завелись мыши, стоит воспользоваться простым лайфаком.

Чтобы защитить дом от вредителей, стоит воспользоваться ватными шариками, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. В декабре мыши и крысы особенно активны вечером и ночью. Они могут грызть пищу или проводку, поэтому их надо сразу прогонять из дома, как только заметили след.

Как отпугнуть грызунов из дома?

Ватные шарики являются простым и доступным способом отпугивания. Их достаточно лишь смочить в сильных ароматах, которые грызуны очень сильно не любят.



Резкие запахи отпугивают грызунов / Фото Pexels

Эффективным является запах лаванды и перечной мяты. Надо смочить ватку в эфирное масло и разместить в углах дома, под раковинами и возле мусорных баков. Сильные растительные ароматы плохо влияют на нос грызунов, маскируя феромонные следы, которыми они ориентируются и общаются. Поэтому пространство с резкими ароматами их отпугивает.

Эксперт Найджел Кемп посоветовала закрывать щели и трещины, если они есть в доме, чтобы минимизировать вход грызунов. Также надо плотно закрывать контейнеры с мусором и пищевыми продуктами, потому что плохие запахи привлекают внимание грызунов.

К слову, грызуны не любят фольгу из-за ее шелеста и скользкой поверхности, что заставляет их бежать из помещения, пишет Express. Выстилание фольгой мест, где могут быть мыши или крысы, помогает их отпугнуть. Этот метод совсем недорогой, но довольно действенный, поэтому попробуйте его повторить.

Как вывести из дома других вредителей?