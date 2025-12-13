Плесень из дома может вывести обычная водка: 6 лайфхаков, о которых вы не знали

Лишь единицы знают о пользе использования водки в быту. Но оказывается, что спиртное способно вывести плесень, запахи и даже жирные пятна.

Об универсальности водки большинство даже не догадываются, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Благодаря простому составу (вода и этанол), а еще отсутствие красителей и ароматизаторов, водка действует как натуральный обезжириватель и дезинфектор. Кроме выведения плесени, водку можно использовать во многих бытовых делах.

Как использовать водку в быту?

Удаление плесени

Водка является отличным природным средством против грибка. Нужно распылить напиток на пораженный участок (плитка или душевая кабина), оставить на 10 минут, а потом протереть щеткой. В отличие от виблювача, водка не раздражает слизистые и не повреждает поверхности.

Снятие наклеек и остатков клея

Этикетки на банках и липкие следы после ценников легко убрать обычной водкой. Достаточно ею намочить салфетку, приложить на минуту и протереть. Клей растворится быстро без каких-либо усилий.

Освежение и дезинфекция обуви

В спортивной или повседневной обуви накапливается запах из-за бактерий и влаги. Нужно распылить внутрь немного водки и оставить высохнуть. За ночь аромат исчезнет.



Водка дезинфицирует плохой запах обуви / Фото Pexels

Чистота стекла и зеркал без разводов

Водка подходит для мытья стеклянных поверхностей, потому что быстро испаряется и не оставляет полос. Ее нужно смешать с дистиллированной водой в одинаковой пропорции, нанести на поверхность, а потом протереть салфеткой из микрофибры. После такого средства зеркала и окна будут блестеть.

Уход за ювелирными изделиями

Украшения можно легко очистить водкой. Опустите их в раствор на несколько минут, а потом аккуратно почистите щеткой.

Возвращение блеска металлу

Хром, нержавейка, ручки и смесители достаточно легко очищаются всего несколькими движениями. Нанесите водку на ткань и протрите, чтобы снять налет, жирность и отпечатки пальцев.

