Не выбрасывайте: как можно использовать скорлупу от орехов

Остатки от чистки грецких орехов мы всегда выбрасываем, но лишь единицы знают о пользе скорлупы. Существует несколько способов применения, о которых стоит узнать всем.

Скорлупа грецкого ореха может быть ценным удобрением для огорода, и не только, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Скорлупа – это не мусор, а природный материал, который можно использовать десятками способов.

Как использовать скорлупу от орехов?

Удобрение для растений

Ореховую скорлупу можно сжечь для получения качественной золы. После того, как все хорошо сгорит, золу нужно развести с водой и поливать жидкостью ягодные кусты и плодовые деревья. Ореховая скорлупа содержит немало нужных для растений микроэлементов – калий, кальций, цинк и фосфор.

Мульча для растений

Большое количество скорлупы можно применить как мульчу для сохранения оптимальной влажности почвы. Под деревья и кустарники можно использовать половинки скорлупы, а для цветников и грядок их лучше разбить молотком на мелкие кусочки. Мульча защитит растения от сорняков, если толщина слоя составит 5 сантиметров.



Скорлупу орехов не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Дренаж

Остатки скорлупы можно выложить на дно ямы при посадке деревьев, кустов или цветов. Слой скорлупы хорошо пропускает воду и предотвращает застой жидкости.

Топливо для печки или камина

Скорлупа от грецких орехов очень хорошо горит и дает много тепла. Ее можно высушить и хранить в мешке, а зимой использовать как экологическое топливо. Скорлупа не дымит и оставляет минимум пепла.

Защита от муравьев и вредителей

Измельченную скорлупу можно рассыпать возле грядок. Острые края не позволят слизням и другим вредителям пробраться к растению. Таким образом можно уберечь грядки без использования химии.

Ресурс "Загородные будни" дал еще интересный совет относительно ореховых листьев. После высыхания они становятся безопасными и могут использоваться для мульчирования и сохранения влаги в почве. Под грецким орехом можно сажать такие растения, как ирисы, дикий имбирь, дикая герань, папоротник, большая голубая лобелия и астры.

Какие еще лайфхаки стоит знать?