Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Простий метод чистки жалюзі: його використовують професіонали
10 марта, 10:15
3

Простой метод чистки жалюзи: его используют профессионалы

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для очистки жалюзи можно использовать пылесос с мягкой насадкой-щеткой или микрофибровые салфетки, смоченные в теплой воде с жидкостью для мытья посуды.
  • Пылесос рекомендуется установить на самую низкую мощность всасывания, во избежание повреждения ламелей.

Пыль или заметные отпечатки пальцев на жалюзи заставляют браться за их чистку. Существует быстрый и простой способ вернуть им опрятный вид с помощью пылесоса.

Самая тщательная очистка происходит тогда, когда жалюзи снимают и кладут на ровную поверхность, чтобы легче добраться до двух сторон ламелей, а также к верхним и нижним планкам, пишет Good Housekeeping.

Читайте также Серые занавески станут как новые: сахарный трюк, который возвращает белизну

Однако этот метод требует немного времени, поэтому вместо него можно воспользоваться двумя простыми способами: протереть их микрофиброй или щеткой для пыли, или воспользоваться пылесосом с мягкой насадкой-щеткой.

Как очистить жалюзи микрофиброй?

Для мытья понадобятся микрофибровые салфетки, щетка, пылесосом с насадками, теплая вода и жидкость для мытья посуды.

Сначала откройте жалюзи и плотно оберните ламель микрофибровой тканью. Горизонтальные жалюзи стоит начинать мыть с верхней ламели и постепенно двигаться вниз, протирая их слева направо. Вертикальную ламель стоит обхватить тканью с обеих сторон и протирать ее сверху вниз. Здесь тоже надо двигаться с левой ламели к правой.


Простой способ мытья жалюзи / Фото Pexels

Если на жалюзи есть стойкие пятна или липкие следы, то микрофибру рекомендуется смочить в теплой воде с несколькими каплями средства для мытья посуды. Ткань следует погрузить в раствор и хорошо ее отжать, а потом протереть их и вытереть насухо, чтобы не осталось разводов.

Жалюзі, рулонні, римські штори та будь-що інше для оздоблення дому можна придбати на Prom. Якщо шукаєте, де придбати жалюзі зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Как очистить жалюзи пылесосом?

Многие пылесосы имеют в комплекте мягкую щетку для пыли. Удобными для такой уборки являются модели со шлангом, которые позволяют легко добраться даже до верхних ламелей.

Перед началом работы установите самую низкую мощность всасывания и присоедините мягкую щетку. Важно, чтобы пылесос собирал пыль, а не прижимался к ламелям и не повреждал их.

Тогда закройте жалюзи и натяните ламели. Медленно проводите пылесосом по горизонтальным ламелям слева направо. Если жалюзи вертикальные, очищайте каждую ламель отдельно, двигаясь сверху вниз.

Очистку стоит повторить в обратном направлении, чтобы собрать пыль, которая могла остаться после первого прохода. После этого поверните ламели в противоположную сторону и снова пропылесосьте их.

К слову, жалюзи могут уменьшать потери тепла, создавая воздушную прослойку между окном и комнатой, пишет Karnix. Тканевые или комбинированные жалюзи более эффективны для сохранения тепла, чем алюминиевые.

Какие еще советы стоит знать?

Частые вопросы

Какой самый тщательный способ очистки жалюзи?

Самая тщательная очистка жалюзи происходит, когда их снимают и кладут на ровную поверхность, чтобы легче добраться до двух сторон ламелей, а также до верхних и нижних планок.

Какие есть альтернативные способы очистки жалюзи без их снятия?

Альтернативными способами являются протирание жалюзи микрофиброй или щеткой для пыли или использование пылесоса с мягкой насадкой-щеткой.

Как правильно использовать пылесос для очистки жалюзи?

Нужно установить самую низкую мощность всасывания, присоединить мягкую щетку и медленно проводить пылесосом по горизонтальным ламелям слева направо, а вертикальные ламели очищать отдельно, двигаясь сверху вниз.