Простой метод чистки жалюзи: его используют профессионалы

Пыль или заметные отпечатки пальцев на жалюзи заставляют браться за их чистку. Существует быстрый и простой способ вернуть им опрятный вид с помощью пылесоса.

Самая тщательная очистка происходит тогда, когда жалюзи снимают и кладут на ровную поверхность, чтобы легче добраться до двух сторон ламелей, а также к верхним и нижним планкам, пишет Good Housekeeping.

Однако этот метод требует немного времени, поэтому вместо него можно воспользоваться двумя простыми способами: протереть их микрофиброй или щеткой для пыли, или воспользоваться пылесосом с мягкой насадкой-щеткой.

Как очистить жалюзи микрофиброй?

Для мытья понадобятся микрофибровые салфетки, щетка, пылесосом с насадками, теплая вода и жидкость для мытья посуды.

Сначала откройте жалюзи и плотно оберните ламель микрофибровой тканью. Горизонтальные жалюзи стоит начинать мыть с верхней ламели и постепенно двигаться вниз, протирая их слева направо. Вертикальную ламель стоит обхватить тканью с обеих сторон и протирать ее сверху вниз. Здесь тоже надо двигаться с левой ламели к правой.



Если на жалюзи есть стойкие пятна или липкие следы, то микрофибру рекомендуется смочить в теплой воде с несколькими каплями средства для мытья посуды. Ткань следует погрузить в раствор и хорошо ее отжать, а потом протереть их и вытереть насухо, чтобы не осталось разводов.

Как очистить жалюзи пылесосом?

Многие пылесосы имеют в комплекте мягкую щетку для пыли. Удобными для такой уборки являются модели со шлангом, которые позволяют легко добраться даже до верхних ламелей.

Перед началом работы установите самую низкую мощность всасывания и присоедините мягкую щетку. Важно, чтобы пылесос собирал пыль, а не прижимался к ламелям и не повреждал их.

Тогда закройте жалюзи и натяните ламели. Медленно проводите пылесосом по горизонтальным ламелям слева направо. Если жалюзи вертикальные, очищайте каждую ламель отдельно, двигаясь сверху вниз.

Очистку стоит повторить в обратном направлении, чтобы собрать пыль, которая могла остаться после первого прохода. После этого поверните ламели в противоположную сторону и снова пропылесосьте их.

К слову, жалюзи могут уменьшать потери тепла, создавая воздушную прослойку между окном и комнатой, пишет Karnix. Тканевые или комбинированные жалюзи более эффективны для сохранения тепла, чем алюминиевые.

Какие еще советы стоит знать?