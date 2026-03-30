Охладить напиток удастся за 15 минут: узнайте простой трюк
- Чтобы быстро охладить напиток, оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и положите в морозильную камеру на 15 минут.
- Туалетная бумага в холодильнике впитывает влагу и нейтрализует запахи, действуя как абсорбент.
Порой бывает такое, что гости уже на подходе, а в холодильнике нет ни одного холодного напитка. В таком случае выручит простой, но очень эффектный трюк с влажным бумажным полотенцем.
Чтобы быстро охладить напиток не нужно ничего особенного, пишет City Magazine. Нужно лишь знать простую технику охлаждения бутылки.
Как быстро охладить напиток?
Бумажное полотенце нужно намочить, немного отжать, а потом плотно обернуть бутылку или банку. После этого напиток кладут в морозильную камеру.
Уже через 15 минут полотенце подмерзнет, а напиток станет приятно холодным. Этот способ считается гораздо более быстрым, чем просто поставить бутылку в холодильник или морозилку без ничего.
Секрет этого метода достаточно прост. Воздух в морозильной камере плохо проводит тепло, поэтому сухая бутылка охлаждается медленнее. Вода же, наоборот, хорошо передает тепло.
Когда вы обертываете напиток влажным полотенцем, вода создает плотный контакт с поверхностью тары и помогает быстрее отводить тепло наружу. Также дополнительно работает эффект быстрого испарения и замерзания тонкого слоя воды – это еще быстрее ускоряет процесс охлаждения.
Трюк лучше всего работает со стеклянными бутылками и алюминиевыми банками, поскольку эти материалы хорошо проводят тепло. В пластиковой таре эффект будет немного слабее, но все равно заметным. Важно не передержать напиток. Если надолго оставить газировку, то она может замерзнуть.
Зачем в холодильнике держать туалетную бумагу?
Туалетная бумага в холодильнике действует как абсорбент, впитывая влагу и нейтрализуя запахи без химии, сообщает TikTok Irysik3076. Один рулон туалетной бумаги можно использовать 2–3 недели, после чего его заменяют. Бумага поглощает избыточную влагу, которая чаще всего появляется из-за овощей, открытые блюда, кастрюли без крышек.
Частые вопросы
