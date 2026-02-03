Советчица по различным бытовым лайфхакам София Сизова рассказала в своем инстаграме, как все быстро и легко убрать.

Как удалить наклейку с посуды?

Блогер рассказала, что понадобится скотч и спички. Нужно на тарелку или чашку с наклейкой прилепить скотч, нагреть спичкой, а потом резким движением содрать. Такой лайфхак довольно простой, поэтому повторить его сможет каждый.

Как отклеить наклейку: смотрите видео

Также помогает обычный фен для сушки волос, говорится в тиктоке @milashka_decor. Нужно только включить горячий режим и разогреть то место, где есть наклейка. Достаточно всего нескольких минут, а тогда наклейку можно сдирать. Она отойдет легко и не оставит после себя никакого следа. Фен хорошо разогревает структуру клея, что делает его податливым.

Как вывести наклейку феном: смотрите видео

Вместо фена можно воспользоваться обычным чайником. После того как вода закипит, достаточно лишь поднести тарелку или чашку под носик. Место надо пропарить несколько минут, а тогда смело снимать наклейку.

Где дешевле мыть посуду – вручную или в посудомойке?

Использование посудомоечной машины приводит к меньшим выбросам углекислого газа и потребления воды по сравнению с ручным мытьем, пишет Real Simple. За 10 лет посудомойка выбрасывает 2090 килограммов парниковых газов и использует 16 300 галлонов воды, тогда как ручная мойка выбрасывает 5620 килограммов и использует 34 200 галлонов.

Какие еще лайфхаки стоит знать?