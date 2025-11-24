Натуральное удобрение, которое ускорит рост денежного дерева: растение может даже зацвести

Денежное дерево уже десятилетиями считается самым успешным растением для дома, которое привлекает в жизнь финансы. Круглые листья денежного дерева похожи на маленькие монетки, поэтому способны приумножить достаток.

Оказывается, что чем больше вырастет дерево, тем больше благосостояния оно способно привлечь в дом, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Интересной деталью является то, что растение может цвести. Такое случается нечасто, но если уж происходит – то это довольно благоприятный знак. Цветение – это признак того, что растение получает достаточно света, имеет организованный полив и сбалансированное питание. Чтобы обеспечить деревья всеми необходимыми элементами, нужно воспользоваться натуральными удобрениями, которые есть на нашей кухне.

Чем подкормить денежное дерево?

Для хорошего развития растению нужно много света. Лучшим местом считается подоконник с прямым солнцем. Зимой потребность в воде снижается до минимума, поэтому важно растение лишний раз не поливать. Большее внимание следует обратить на питание. Кальций хорошо меняет корни, фосфор отвечает за свежие побеги, а азот помогает оставаться листьям зеленым.



Денежное дерево способно зацвести / Фото Pexels

Самый простой способ дать растению все необходимые элементы – это приготовить домашнее удобрение из яичной скорлупы. Она состоит из карбоната калия и содержит полезные минералы. В сочетании с ложкой сахара и измельченной банановой кожурой, получается ценное удобрение, которое активизирует рост и усиливает цветение.

Нужно высушить скорлупу 3 – 5 яиц, перемолоть в порошок, а потом смешать ложку скорлупы со столовой ложкой сахара и небольшим количеством почвы. При желании еще можно добавить ложку высушенной и перемолотой банановой кожуры, которая предоставит растению калий и фосфор. Полученную смесь нужно рассыпать по поверхности почвы и смешать с верхним слоем.

Ценное удобрение может заставить денежное дерево зацвести. В результате появятся белые или нежно-розовые соцветия. В фэн-шуе увидеть цветущее денежное дерево – хороший знак, который может открыть новый финансовый поток.

Несмотря на то, что денежное дерево имеет преимущества, такие как легкий уход, символизм богатства и положительное влияние на настроение, оно может быть опасным из-за содержания мышьяка в листьях, что может вызвать отравление, пишет Gazeta.te. Рекомендуется избегать содержания денежного дерева в спальне или на кухне из-за риска пассивного отравления.

