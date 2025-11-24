Натуральне добриво, яке прискорить ріст грошового дерева: рослина може навіть зацвісти

Грошове дерево вже десятиліттями вважається найуспішнішою рослиною для дому, яка залучає у життя фінанси. Кругле листя грошового дерева схоже на маленькі монетки, тож здатне примножити достаток.

Виявляється, що чим більшим виросте дерево, тим більше добробуту воно здатне притягнути в оселю, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Цікавою деталлю є те, що рослина може цвісти. Таке трапляється нечасто, але якщо вже стається – то це доволі сприятливий знак. Цвітіння – це ознака того, що рослина отримує достатньо світла, має організований полив та збалансоване живлення. Щоб забезпечити дерева усіма необхідними елементами, потрібно скористатися натуральними добривами, які є на нашій кухні.

Чим підживити грошове дерево?

Для гарного розвитку рослині потрібно багато світла. Найкращим місцем вважається підвіконня з прямим сонцем. Взимку потреба у воді знижується до мінімуму, тому важливо рослину зайвий раз не поливати. Більшу увагу слід звернути на харчування. Кальцій добре змінює коріння, фосфор відповідає за свіжі пагони, а азот допомагає залишатися листю зеленим.



Грошове дерево здатне зацвісти / Фото Pexels

Найпростіший спосіб дати рослині всі необхідні елементи – це приготувати домашнє добриво з єчної шкаралупи. Вона складається з карбонату калію та містить корисні мінерали. У поєднанні з ложкою цукру та подрібненою банановою шкіркою, виходить цінне добриво, яке активізовує ріст та підсилює цвітіння.

Потрібно висушити шкаралупу 3 – 5 яєць, перемолоти в порошок, а тоді змішати ложку шкаралупи зі столовою ложкою цукру та невеликою кількістю ґрунту. За бажання ще можна додати ложку висушеної та перемеленої бананової шкірки, яка надасть рослині калій та фосфор. Отриману суміш потрібно розсипати по поверхні ґрунту й змішати з верхнім шаром.

Цінне добриво може змусити грошове дерево зацвісти. У результаті з’являться білі чи ніжно-рожеві суцвіття. У фен-шуї побачити квітуче грошове дерево – добрий знак, який може відкрити новий фінансовий потік.

Попри те, що грошове дерево має переваги, такі як легкий догляд, символізм багатства і позитивний вплив на настрій, воно може бути небезпечним через вміст миш'яку в листі, що може спричинити отруєння, пише Gazeta.te. Рекомендується уникати тримання грошового дерева у спальні або на кухні через ризик пасивного отруєння.

