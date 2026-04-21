Дачники жалеют о посадке этого дерева: оно быстро уничтожает весь сад

Черная акация попала в Европу из Северной Америки еще в XVII веке. И хотя раньше дерево радовало садоводов, однако сейчас черная акация считается одним из самых проблемных инвазивных видов.

Многие дачники призывают не сажать акацию в саду, поскольку ее распространение может стать настоящей проблемой, пишет WP Kobieta. Дерево развивает очень мощную и разветвленную корневую систему, от которой прорастают многочисленные побеги.

Читайте также Эти 5 растений всегда нужно сажать рядом с яблонями: надежно отгоняют вредителей

Почему черная акация является вредной?

Дерево резко меняет свойства почвы, на которой растет. Благодаря симбиозу с бактериями, фиксирующими азот из воздуха, оно насыщает почву этим элементом до уровней, смертельных для многих местных растений.

Из-за этого соседние растения, растущие рядом с акацией исчезают, заменяясь азотолюбивыми растениями, приводя к деградации местного биоразнообразия.

Кроме того, что это растение ядовито и вытесняет местные виды, почти все части этого дерева содержат токсичные соединения, которые могут быть опасными для людей и животных, особенно лошадей.

Кроме того, ветви черной акации очень легко ломаются, поэтому способны представлять угрозу во время сильного ветра или шторма.



Черную акацию не стоит сажать на участке

Martha Stewart пишет о еще нескольких инвазивных растениях, которые не стоит сажать на участке. Речь идет о груше Брэдфорта, которая вытесняет все деревья и экосистему. Норвежский клен является популярным городским деревом, однако он сильно затеняет другие растения.

Опасным считается также и небесное дерево. Это инвазивное растение может распространить до 300 тысяч семян, поэтому избавиться потом от дерева, если оно уже укоренится – очень сложно.

Что еще стоит прочитать дачникам?