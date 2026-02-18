5 предметов на кухне, которые "кишат" бактериями: их лучше заменить
- Поврежденная антипригарная посуда, изношенные разделочные доски, кухонные губки, полотенца и пластиковые контейнеры накапливают бактерии и могут быть опасными для использования.
- Эксперты советуют заменять эти предметы на более безопасные варианты, например керамическая посуда, отдельные разделочные доски, частую замену губок и полотенец, а также использование стеклянных контейнеров.
Некоторые предметы на кухне способны быстро накапливать грязь и бактерии. Именно поэтому специалисты утверждают, что стоит их заменить, чтобы сохранить качество пищи и избежать вреда для организма.
Большинство этих вещей мы используем ежедневно и даже не подозреваем, сколько микроорганизмов может накапливаться на их поверхности, пишет Eating Well.
Влага, остатки пищи и тепло создают идеальную среду для размножения бактерий, а обычного мытья порой недостаточно.
Какие кухонные предметы "кишат" бактериями?
Поврежденная антипригарная посуда
Кастрюль с поврежденным антипригарным покрытием следует избегать. Когда такое покрытие царапается или перегревается, то высвобождает химические вещества, которые потом окажутся в пище. Если в антипригарных сковородках поверхность отслаивается, то их надо выбрасывать. Эксперты советуют использовать керамическую или нержавеющую посуду.
Изношенные разделочные доски
Со временем пластиковые разделочные доски выделяют микропластик в овощи, рыбу или мясо. В глубоких надрезах могут содержаться бактерии, поэтому для сырого мяса и рыбы лучше использовать отдельные разделочные доски.
Губки для мытья посуды
В кухонных губках такие вредные бактерии, как сальмонелла, могут выживать более недели. Из-за влаги в губке постоянно растут микробы, которые потом переносятся на рук, посуду и другие поверхности. Специалисты советуют менять губки для мытья посуды каждую неделю, чтобы избежать распространения вредных микробов.
Губки для посуды следует менять каждую неделю / Фото Pexels
Кухонные полотенца
Если полотенца на кухне постоянно влажные, то способны накапливать бактерии, поэтому их надо также часто менять. А еще кухонными полотенцами не стоит вытирать руки и посуду. Для этого надо использовать два разных полотенца.
Пластиковые контейнеры
Контейнеры удобны для хранения пищи, но они могут высвобождать миллионы частиц в пищу, особенно при нагревании. Повторное нагревание пищи может увеличить попадание этих частиц в пищу. Именно поэтому стоит выбрасывать деформированные или треснувшие контейнеры. Вместо них лучше использовать контейнеры из стекла, которые намного безопаснее.
К слову, деревянную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, поскольку она может деформироваться, разбухать и стать средой для роста плесени, пишет Martha Stewart. Для ухода за деревянной посудой ее следует вытирать губкой, промывать теплой водой с мягким мылом, высушивать полотенцем, а ежемесячно смазывать минеральным маслом.
Какие еще есть интересные советы?
Удалив верхнюю корзину, можно поместить в посудомойку большой протвинь. Наклон второй корзины предотвращает накопление воды в чашках.
Специалист по клинингу советует ежедневно уделять 10 минут на уборку зон частого прикосновения: дверные ручки, выключатели, пульты и кнопки техники.
