Большинство людей мечтают завершить уборку как можно быстрее и как можно дольше к ней не возвращаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие привычки во время уборки только вредят?

Использование грязных инструментов

По-настоящему хорошо почистить что-то очень трудно, если то, что вы используете для уборки – грязное. Поэтому экономия на губках, тряпках для пыли и т.д. может привести к тому, что ваша уборка будет не такой тщательной, как хотелось бы.

Ожидание к выходным

Суббота или воскресенье – это те дни, когда люди чаще всего проводят уборку. Впрочем, если вы не хотите тратить весь выходной день на это неприятное задание, часть работы можно сделать заранее. Когда вы игнорируете мелочи, они в конце концов превращаются в беспорядок, уборка которого займет немало времени.

Старайтесь выделять по крайней мере несколько минут ежедневно, чтобы расставлять вещи на свои места и избавляться от засоров.

Перегрузка бытовой техники

Возможно, полная загрузка стиральной и посудомоечной машины кажется эффективным, однако это может иметь негативные долгосрочные последствия. Если посудомойка слишком сильно нагружена, это приведет к тому, что тарелки будут не так хорошо помыты.

Уборка в неправильном порядке

Да, на самом деле существует правильный порядок для уборки – и это сверху вниз. Очень часто люди моют пол, а уже тогда протирают высокие полки – и это приводит к тому, что пыль снова опадает на чистый пол, пишет Southern Living.

Неправильное использование средств для уборки

Некоторые люди считают, что средства для уборки могут быть взаимозаменяемыми – но это не так. Кроме того, распространенная ошибка заключается в том, что средства наносят, а потом сразу же смывают, и они не успевают подействовать в полную силу.

