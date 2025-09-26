Декоративные растения добавляют дому уюта, но некоторые из них могут быть опасными для здоровья людей и животных. Эксперты советуют осторожно подходить к выбору комнатных цветов, особенно если в доме есть дети или домашние любимцы.

Как известно, много орнаментальных растений содержат токсины, способные вызвать раздражение, отеки слизистых оболочек, рвота или даже более серьезные симптомы в случае сильного отравления. Об этом сообщает Better Homes and Gardens, передает 24 Канал.

Какие цветы нельзя держать дома?

Например, исследования VetMed (Техасский университет) упоминает, что лилии (особенно крупные виды) очень токсичны для котов – уже небольшое количество может повредить почки животного. Также часто упоминается диффенбахия – ее сок содержит кристаллы оксалата кальция, которые при попадании в ротовую полость или при прокалывании кожи могут вызвать сильную боль и отек.

Какие еще цветы являются опасными:

Азалии – содержат грейанотоксины, действие которых негативно влияет на сердце;

Олеандр – очень токсичен; может вызвать сердечные нарушения, рвоту, проблемы с желудком;

Гиацинты – содержат токсичные соединения в корнях или луковицах.



Какой цветок нельзя держать дома / Фото Unsplash

Какие цветы ядовиты для кошек?