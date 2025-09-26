Опасность в горшке: какое растение срочно стоит вынести из квартиры
- Лилии очень токсичны для котов и могут повредить их почки даже в небольшом количестве.
- Азалии, олеандр и гиацинты содержат токсины, которые могут негативно влиять на здоровье людей и животных.
Декоративные растения добавляют дому уюта, но некоторые из них могут быть опасными для здоровья людей и животных. Эксперты советуют осторожно подходить к выбору комнатных цветов, особенно если в доме есть дети или домашние любимцы.
Как известно, много орнаментальных растений содержат токсины, способные вызвать раздражение, отеки слизистых оболочек, рвота или даже более серьезные симптомы в случае сильного отравления. Об этом сообщает Better Homes and Gardens, передает 24 Канал.
Какие цветы нельзя держать дома?
Например, исследования VetMed (Техасский университет) упоминает, что лилии (особенно крупные виды) очень токсичны для котов – уже небольшое количество может повредить почки животного. Также часто упоминается диффенбахия – ее сок содержит кристаллы оксалата кальция, которые при попадании в ротовую полость или при прокалывании кожи могут вызвать сильную боль и отек.
Какие еще цветы являются опасными:
- Азалии – содержат грейанотоксины, действие которых негативно влияет на сердце;
- Олеандр – очень токсичен; может вызвать сердечные нарушения, рвоту, проблемы с желудком;
- Гиацинты – содержат токсичные соединения в корнях или луковицах.
Какой цветок нельзя держать дома / Фото Unsplash
Какие цветы ядовиты для кошек?
Лилии, гортензии, гвоздики, хризантемы и ранункулюс – это цветы, которые выглядят очень привлекательно в букетах или как декоративные растения, но для котов они представляют серьезную опасность.
Причина кроется в токсичных соединениях, содержащихся в листьях, стеблях, бутонах и даже в пыльце этих растений.
Частые вопросы
Какие растения считаются токсичными для кошек?
Токсичными для кошек считаются лилии, гортензии, гвоздики, хризантемы и ранункулюс - они содержат токсичные соединения в листьях, стеблях, бутонах и пыльце.
Какие симптомы могут возникнуть у людей при контакте с токсичными растениями?
При контакте с токсичными растениями у людей могут возникнуть раздражение, отеки слизистых оболочек, рвота или даже более серьезные симптомы в случае сильного отравления.
Почему лилии опасны для кошек?
Лилии опасны для кошек, поскольку даже небольшое количество этого растения может повредить почки животного.