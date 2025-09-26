Декоративні рослини додають дому затишку, але деякі з них можуть бути небезпечними для здоров'я людей і тварин. Експерти радять обережно підходити до вибору кімнатних квітів, особливо якщо в домі є діти або домашні улюбленці.

Як відомо, багато орнаментальних рослин містять токсини, що здатні викликати подразнення, набряки слизових оболонок, блювання чи навіть серйозніші симптоми у випадку сильного отруєння. Про це повідомляє Better Homes and Gardens, передає 24 Канал.

Які квіти не можна тримати вдома?

Наприклад, дослідження VetMed (Техаський університет) згадує, що лілії (особливо великі види) дуже токсичні для котів – вже невелика кількість може пошкодити нирки тварини. Також часто згадується диффенбахія – її сік містить кристали оксалату кальцію, які при попаданні в ротову порожнину чи при проколюванні шкіри можуть спричинити сильний біль та набряк.

Які ще квіти є небезпечними:

Азалії – містять грейанотоксини, дія яких негативно впливає на серце;

Олеандр – дуже токсичний; може викликати серцеві порушення, блювання, проблеми зі шлунком;

Гiацинти – містять токсичні сполуки в коренях чи цибулинах.



Яку квітку не можна тримати вдома / Фото Unsplash

Які квіти отруйні для котів?