Лайфхаки Поради подруги Небезпека у горщику: яку рослину терміново варто винести з квартири
26 вересня, 10:14
Небезпека у горщику: яку рослину терміново варто винести з квартири

Альона Захарова
Основні тези
  • Лілії дуже токсичні для котів і можуть пошкодити їх нирки навіть у невеликій кількості.
  • Азалії, олеандр і гіацинти містять токсини, які можуть негативно впливати на здоров'я людей і тварин.

Декоративні рослини додають дому затишку, але деякі з них можуть бути небезпечними для здоров'я людей і тварин. Експерти радять обережно підходити до вибору кімнатних квітів, особливо якщо в домі є діти або домашні улюбленці.

Як відомо, багато орнаментальних рослин містять токсини, що здатні викликати подразнення, набряки слизових оболонок, блювання чи навіть серйозніші симптоми у випадку сильного отруєння. Про це повідомляє Better Homes and Gardens, передає 24 Канал.

Які квіти не можна тримати вдома?

Наприклад, дослідження VetMed (Техаський університет) згадує, що лілії (особливо великі види) дуже токсичні для котів – вже невелика кількість може пошкодити нирки тварини. Також часто згадується диффенбахія – її сік містить кристали оксалату кальцію, які при попаданні в ротову порожнину чи при проколюванні шкіри можуть спричинити сильний біль та набряк.

Які ще квіти є небезпечними:

  • Азалії – містять грейанотоксини, дія яких негативно впливає на серце;
  • Олеандр – дуже токсичний; може викликати серцеві порушення, блювання, проблеми зі шлунком;
  • Гiацинти – містять токсичні сполуки в коренях чи цибулинах.


Які квіти отруйні для котів?

  • Лілії, гортензії, гвоздики, хризантеми та ранункулюс – це квіти, які виглядають дуже привабливо в букетах чи як декоративні рослини, але для котів вони становлять серйозну небезпеку.

  • Причина криється в токсичних сполуках, що містяться в листках, стеблах, бутонах та навіть у пилку цих рослин.

Часті питання

Які рослини вважаються токсичними для котів?

Токсичними для котів вважаються лілії, гортензії, гвоздики, хризантеми та ранункулюс — вони містять токсичні сполуки в листках, стеблах, бутонах та пилку.

Які симптоми можуть виникнути у людей при контакті з токсичними рослинами?

При контакті з токсичними рослинами у людей можуть виникнути подразнення, набряки слизових оболонок, блювання чи навіть серйозніші симптоми у випадку сильного отруєння.

Чому лілії небезпечні для котів?

Лілії небезпечні для котів, оскільки навіть невелика кількість цієї рослини може пошкодити нирки тварини.