Не выбрасывайте использованные чайные пакетики: вот 6 применений для них дома

Что может быть лучше в холодный зимний день, чем чашка горячего душистого чая? Но многие делают ошибку, когда сразу же выбрасывают чайный пакетик.

Польза чайного пакетика не заканчивается в момент, когда вы достаете его из своей чашки – оказывается, он еще может быть чрезвычайно полезным в быту и потом, пишет Martha Stewart.

Как можно использовать чайные пакетики в быту?

Обезжиривание посуды

Большинство людей даже не подумали бы, что использованные чайные пакетики являются отличным способом почистить жирные кастрюли и сковородки. Дубильная кислота, содержащая чай, оказывается, может эффективно расщеплять не только налипшие остатки пищи, но и жир.

Освежение холодильника

Многие люди для того, чтобы избавиться от неприятного запаха из холодильника, кладут в него блюдце с содой. Это проверенный и эффективный метод, но чайные пакетики сработают не хуже. Их нужно просушить, положить в небольшую миску и в каждом пакетике сделать надрез. После этого чайные листья будут поглощать все неприятные запахи на полках холодильника.

Подкормите свой сад

Независимо от того, хотите ли вы подкормить несколько своих домашних растений, или имеете садик и компостную кучу, чай является прекрасным удобрением. Он достаточно быстро компостируется, но если вы уверены в качестве чая, можно просто раскрыть пакетик и высыпать листья прямо на землю.

Чайные листья добавят в почву немало питательных веществ, пишет Southern Living.

Помойте стекла и зеркала

Если вас раздражают разводы на стекле после чистки, чайные пакетики помогут справиться с этой проблемой. Поскольку чайные листья прекрасно расщепляет грязь и жир, оно может быть особенно полезным для чистки стекла.

Для средства для чистки нужно заново заварить уже использованные пакетики и оставить их на 10 – 15 минут. После этого дождитесь, пока смесь остынет и используйте ее как средство для мытья.

Натуральный краситель

Чай издавна использовался как натуральный краситель – и он может предоставить ткани или бумаги различных цветов в зависимости от типа чайных листьев и крепости заварки.

Дезодорируйте ковры

Если выносить ковры на улицу зимой не хочется, почистить их и убрать с них неприятные запахи можно и дома. Для этого нужно разрезать высушенный чайный пакетик и посыпать чайными листьями ковер. Оставьте его так на 20 минут и пропылесосьте.

Чайные листья впитают в себя все неприятные запахи.

