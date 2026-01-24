Не викидайте використані чайні пакетики: ось 6 застосувань для них вдома

Що може бути кращим в холодний зимовий день, ніж чашка гарячого запашного чаю? Та чимало людей роблять помилку, коли одразу ж викидають чайний пакетик.

Користь чайного пакетика не закінчується в мить, коли ви дістаєте його зі своєї чашки – виявляється, він ще може бути надзвичайно корисним у побуті й потім, пише Martha Stewart.

Як можна використати чайні пакетики в побуті?

Знежирення посуду

Більшість людей навіть не подумали б, що використані чайні пакетики є чудовим способом почистити жирні каструлі та сковорідки. Дубильна кислота, що містить чай, виявляється, може ефективно розщеплювати не тільки налиплі залишки їжі, але й жир.

Освіження холодильника

Чимало людей для того, аби позбутися неприємного запаху з холодильника, кладуть в нього блюдце з содою. Це перевірений та ефективний метод, але чайні пакетики спрацюють не гірше. Їх потрібно просушити, покласти у невелику миску та в кожному пакетику зробити надріз. Після цього чайне листя поглинатиме усі неприємні запахи на полицях холодильника.

Підгодуйте свій сад

Незалежно від того, чи ви хочете підживити кілька своїх домашніх рослин, чи маєте садок і компостну купу, чай є чудовим добривом. Він досить швидко компостується, але якщо ви впевнені у якості чаю, можна просто розкрити пакетик та висипати листя прямо на землю.

Чайне листя додасть у ґрунт чимало поживних речовин, пише Southern Living.

Помийте скло і дзеркала

Якщо вас дратують розводи на склі після чищення, чайні пакетики допоможуть впоратися із цією проблемою. Оскільки чайне листя чудово розщеплює бруд та жир, воно може бути особливо корисним для чищення скла.

Для засобу для чищення потрібно заново заварити вже використані пакетики та залишити їх на 10 – 15 хвилин. Після цього дочекайтеся, поки суміш охолоне та використовуйте її як засіб для миття.

Натуральний барвник

Чай здавна використовувався як натуральний барвник – і він може надати тканині чи паперу різноманітних кольорів залежно від типу чайного листя та міцності заварки.

Дезодоруйте килими

Якщо виносити килими на вулицю взимку не хочеться, почистити їх та прибрати з них неприємні запахи можна і вдома. Для цього потрібно розрізати висушений чайний пакетик та посипати чайним листям килим. Залиште його так на 20 хвилин та пропилососьте.

Чайне листя вбере у себе усі неприємні запахи.

