Зачем когда-то держали хозяйственное мыло в морозилке: бабушки могут помнить
В советские времена люди придумывали много разных лайфхаков из-за дефицита продуктов или вещей. Ради экономии они придумывали различные способы хранения. Одним из них является содержание хозяйственного мыла в морозильной камере.
Оказывается, в этом была вполне практичная логика, пишет Oboz.ua. Когда-то хозяйственное мыло считалось универсальным средством для дома. Его использовали для стирки, уборки и мытья различных поверхностей.
Почему хозяйственное мыло держали в морозилке?
В хозяйственном мыле не было ароматизаторов и красителей, а уровень щелочности был значительно выше. Именно благодаря этому мыло имело выраженные бактерицидные свойства и хорошо справлялось с загрязнением. Из-за высокой щелочности оно эффективно удаляло пятна с вещей.
Хозяйки в период дефицита старались продлить срок использования любых бытовых вещей, поэтому бруски хозяйственного мыла хранили в морозилке. Секрет прост: после охлаждения мыло становилось тверже, поэтому меньше стиралось во время использования и дольше сохраняло свою форму.
Хозяйственное мыло когда-то использовали все / Фото Freepik
Кроме того, замороженное мыло было легче натирать на терке. Когда-то так делали, чтобы приготовить мыльный раствор для стирки. Измельченное мыло гораздо быстрее растворялось в воде и позволяло получить хорошее средство для очистки вещей.
Также для многих людей характерный запах мыла был достаточно сильным, поэтому после замораживания аромат становился более нейтральным.
А вот твердое ароматическое мыло для рук может служить освежителем воздуха в автомобиле, если сделать несколько отверстий в упаковке и положить под сиденье, говорится в тиктоке @evgenii. familyhacks.
