Навіщо колись тримали господарське мило в морозилці: бабусі можуть пам'ятати
- Господарське мило тримали в морозилці для продовження терміну використання, оскільки воно ставало твердішим і менше стиралося.
- Заморожене мило легше натирати на терці для приготування мильного розчину, а також воно мало більш нейтральний аромат.
У радянські часи люди придумували багато різних лайфхаків через дефіцит продуктів чи речей. Заради економії вони придумували різні способи зберігання. Одним з них є тримання господарського мила у морозильній камері.
Виявляється, в цьому була цілком практична логіка, пише Oboz.ua. Колись господарське мило вважалося універсальним засобом для дому. Його використовували для прання, прибирання та миття різних поверхонь.
Чому господарське мило тримали в морозилці?
У господарському милі не було ароматизаторів і барвників, а рівень лужності був значно вищим. Саме завдяки цьому мило мало виражені бактерицидні властивості й добре справлялося із забрудненням. Через високу лужність воно ефективно видаляло плями з речей.
Господині в період дефіциту намагалися продовжити термін використання будь-яких побутових речей, тому бруски господарського мила зберігали в морозилці. Секрет простий: після охолодження мило ставало твердішим, тому менше стиралося під час використання й довше зберігало свою форму.
Господарське мило колись використовували всі / Фото Freepik
Крім того, заморожене мило було легше натирати на терці. Колись так робили, щоб приготувати мильний розчин для прання. Подрібнене мило набагато швидше розчинялося у воді й дозволяло отримати хороший засіб для очищення речей.
Також для багатьох людей характерний запах мила був досить сильним, тож після заморожування аромат ставав більш нейтральним.
А от тверде ароматичне мило для рук може служити освіжувачем повітря в автомобілі, якщо зробити кілька отворів в упаковці і покласти під сидіння, йдеться в тіктоці @evgenii. familyhacks.
