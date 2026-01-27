Как отчистить грязные рукава пуховика: это проще, чем кажется
- Пуховик можно очистить от грязи на рукавах, замочив его в теплой воде с моющим средством на 30 минут, а затем промыть чистой водой.
- Сушить пуховик следует на свежем воздухе в горизонтальном положении, чтобы сохранить правильное расположение пуха.
Пуховик зимой является самой популярной верхней одеждой. Он теплый и практичный, но из-за постоянного ношения рукава быстро становятся грязными, порой с блестящими следами. Если такие есть на куртке, тогда ее обязательно надо запирать.
Грязь на рукавах появляется из-за естественного жира, потому что эта часть пуховика постоянно контактирует с кожей, пишет Martha Stewart. Не обязательно зимнюю куртку нести в химчистку, поскольку ее можно осторожно локально отчистить самостоятельно.
Как отчистить грязные рукава пуховика?
Специалисты не советуют обрабатывать рукава обычной водой, в надежде на то, что это исправит ситуацию. Наоборот, такая очистка оставит заметные разводы. Пуховик нужно стирать до двух раз в сезон, поэтому лучше его бросить в стирку. Перед этим надо прочитать ярлычок внутри куртки.
Производитель всегда указывает допустимую температуру воды и тип стирки – ручная или машинная. Следуя этой инструкции, постирайте пуховик, чтобы освежить его вид и вывести грязь с рукавов.
Пуховую куртку легко отстирать / Фото Pexels
Но если пуховик только недавно стирался, а рукава все равно засалены, тогда можно легко очистить его отдельные части. Достаточно лишь в тазик налить теплую воду и развести с моющим средством. В этой воде куртку надо оставить на 30 минут, тогда слить мыльную воду и наполнить тазик чистой для ополаскивания.
Отжимать рукава пуховика стоит осторожно, чтобы сохранить вид верхней одежды. Лучше всего сушить на свежем воздухе, если на улице плюсовая температура.
Некоторые куртки можно сушить в сушилке на низкой температуре, но в большинстве случаев лучше дать пуховику высохнуть на воздухе, пишет Real Simple. И одновременно вывешивать куртку нельзя – сушить ее нужно в горизонтальном положении, чтобы сохранить правильное расположение пуха.
Какие еще советы стоит знать?
