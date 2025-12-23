Складки с одежды исчезнут даже без утюга: 5 способов на случай, если нет света

Глажка одежды это задача, с которой большинство людей стараются справиться как можно быстрее. Но что делать, если утюга нет, а вещи очень сильно смяты?

Даже лучше всего подобранный образ могут испортить неопрятные складки на одежде. Но избавиться от них можно достаточно быстро, и для этого даже не нужен утюг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как почистить замшевую обувь от соли: неправильные действия только усугубляют ситуацию

Как избавиться от складок на одежде?

Методов разгладить одежду без утюга есть множество – некоторые совсем простые, а другие потребуют немного времени и навыков. Но рассказываем о пяти наиболее эффективных.

Превратите чайник в утюг

Горячий чайник, к сожалению, не такой эффективный, как утюг, но все же может быть полезным – особенно, если разгладить нужно хлопок, шерсть или лен.

До речі, знайти праску чи спрей проти складок за найкращими цінами можна на Prom. А ще одяг, побутову техніку і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Впрочем, избегайте ставить горячий чайник на любую одежду, содержащую пластиковые украшения или изготовленную из винила – это может привести к его плавлению. И обязательно перед глажкой накройте одежду полотенцем – на случай, если кастрюля не такая чистая, как кажется, пишет Better Homes&Garden.

Используйте пар в душе

Если перед выходом вам нужно не только погладить одежду, но и помыться, этот метод станет идеальным. Все, что нужно – это развесить одежду на вешалках и разместить их в ванной комнате. После этого примите душ: во время этого пар начнет наполнять ванну и разглаживать складки.

Оставьте одежду на 10 минут, и тогда заметите, что она уже готова к ношению.

Используйте фен

Фен может творить настоящие чудеса со складками. Для того, чтобы использовать этот лайфхак против складок, нужно развесить смятую вещь на вешалке, а потом смочить наиболее проблемные участки небольшим количеством воды.

Тогда включите фен и теплым воздухом высушите одежду – и складок на ней как не бывало.

Используйте спрей для удаления складок

В магазинах можно найти идеальное решение на случай, если нет времени или возможности воспользоваться утюгом – спрей. Его нужно просто распылить на смятую одежду, энергично встряхнуть его – и он будет иметь идеальный вид.

Сделайте собственный спрей против складок

Если вы не хотите покупать магазинный спрей – не беда. Его можно легко изготовить дома, и, скорее всего, у вас дома уже найдутся все нужные ингредиенты.

Вот что нужно смешать:

стакан воды;

чайная ложка медицинского спирта;

чайная ложка жидкого смягчителя для ткани.

Или же можно смешать немного белого уксуса со стаканом воды – эффект будет очень похож. Впрочем, проблемой может оказаться довольно резкий запах уксуса.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?