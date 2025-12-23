Складки с одежды исчезнут даже без утюга: 5 способов на случай, если нет света
- Горячий чайник можно использовать вместо утюга для разглаживания одежды из хлопка, шерсти или льна, но стоит избегать пластиковых украшений.
- Пар в душе, фен или специальный спрей помогут быстро удалить складки с одежды без использования утюга.
Глажка одежды это задача, с которой большинство людей стараются справиться как можно быстрее. Но что делать, если утюга нет, а вещи очень сильно смяты?
Даже лучше всего подобранный образ могут испортить неопрятные складки на одежде. Но избавиться от них можно достаточно быстро, и для этого даже не нужен утюг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Как избавиться от складок на одежде?
Методов разгладить одежду без утюга есть множество – некоторые совсем простые, а другие потребуют немного времени и навыков. Но рассказываем о пяти наиболее эффективных.
Превратите чайник в утюг
Горячий чайник, к сожалению, не такой эффективный, как утюг, но все же может быть полезным – особенно, если разгладить нужно хлопок, шерсть или лен.
Впрочем, избегайте ставить горячий чайник на любую одежду, содержащую пластиковые украшения или изготовленную из винила – это может привести к его плавлению. И обязательно перед глажкой накройте одежду полотенцем – на случай, если кастрюля не такая чистая, как кажется, пишет Better Homes&Garden.
Используйте пар в душе
Если перед выходом вам нужно не только погладить одежду, но и помыться, этот метод станет идеальным. Все, что нужно – это развесить одежду на вешалках и разместить их в ванной комнате. После этого примите душ: во время этого пар начнет наполнять ванну и разглаживать складки.
Оставьте одежду на 10 минут, и тогда заметите, что она уже готова к ношению.
Используйте фен
Фен может творить настоящие чудеса со складками. Для того, чтобы использовать этот лайфхак против складок, нужно развесить смятую вещь на вешалке, а потом смочить наиболее проблемные участки небольшим количеством воды.
Тогда включите фен и теплым воздухом высушите одежду – и складок на ней как не бывало.
Используйте спрей для удаления складок
В магазинах можно найти идеальное решение на случай, если нет времени или возможности воспользоваться утюгом – спрей. Его нужно просто распылить на смятую одежду, энергично встряхнуть его – и он будет иметь идеальный вид.
Сделайте собственный спрей против складок
Если вы не хотите покупать магазинный спрей – не беда. Его можно легко изготовить дома, и, скорее всего, у вас дома уже найдутся все нужные ингредиенты.
Вот что нужно смешать:
- стакан воды;
- чайная ложка медицинского спирта;
- чайная ложка жидкого смягчителя для ткани.
Или же можно смешать немного белого уксуса со стаканом воды – эффект будет очень похож. Впрочем, проблемой может оказаться довольно резкий запах уксуса.
