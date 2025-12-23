Складки з одягу зникнуть навіть без праски: 5 способів на випадок, якщо немає світла

Прасування одягу – це завдання, з яким більшість людей намагаються впоратися якомога швидше. Але що робити, якщо праски немає, а речі дуже сильно зім'яті?

Навіть найкраще підібраний образ можуть зіпсувати неохайні складки на одязі. Але позбутися їх можна досить швидко, і для цього навіть не потрібна праска, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як позбутися складок на одязі?

Методів розгладити одяг без праски є безліч – деякі зовсім прості, а інші вимагатимуть трохи часу та навичок. Але розповідаємо про п'ять найбільш ефективних.

Перетворіть чайник на праску

Гарячий чайник, на жаль, не такий ефективний, як праска, але все ж може бути корисним – особливо, якщо розпрасувати потрібно бавовну, вовну чи льон.

Втім, уникайте ставити гарячий чайник на будь-який одяг, що містить пластикові прикраси чи виготовлений з вінілу – це може призвести до його плавлення. І обов'язково перед прасуванням накрийте одяг рушником – на випадок, якщо каструля не така чиста, як видається, пише Better Homes&Garden.

Використайте пару у душі

Якщо перед виходом вам потрібно не лише попрасувати одяг, але й помитися, цей метод стане ідеальним. Все, що потрібно – це розвішати одяг на вішаках та розмістити їх у ванній кімнаті. Після цього прийміть душ: під час цього пара почне наповнювати ванну та розгладжувати складки.

Залиште одяг на 10 хвилин, і тоді помітите, що він вже готовий до носіння.

Використайте фен

Фен може творити справжні дива зі складками. Для того, аби використати цей лайфхак проти складок, потрібно розвішати зім'яту річ на вішаку, а тоді змочити найбільш проблемні ділянки невеликою кількістю води.

Тоді увімкніть фен та теплим повітрям висушіть одяг – і складок на ньому як не бувало.

Використайте спрей для видалення складок

В магазинах можна знайти ідеальне рішення на випадок, якщо немає часу чи можливості скористатися праскою – спрей. Його потрібно просто розпилити на зім'ятий одяг, енергійно струсити його – і він матиме ідеальний вигляд.

Зробіть власний спрей проти складок

Якщо ви не хочете купувати магазинний спрей – не біда. Його можна легко виготовити вдома, і, скоріш за все, у вас вдома вже знайдуться усі потрібні інгредієнти.

Ось що потрібно змішати:

склянка води;

чайна ложка медичного спирту;

чайна ложка рідкого пом'якшувача для тканини.

Або ж можна змішати трохи білого оцту зі склянкою води – ефект буде дуже схожий. Втім, проблемою може виявитися досить різкий запах оцту.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?