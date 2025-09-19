Где хранить картофель – будет лежать всю зиму и не сгниет
- Картофель лучше хранить в погребе с температурой 4-6 градусов, предварительно обработав хранилище смесью соли, извести, медного купороса и воды.
- Другие варианты хранения включают использование деревянного ящика на балконе или бумажных пакетов в холодильнике, но последний вариант может повлиять на вкус картофеля из-за превращения крахмала в сахар.
Хранение картофеля – это не менее ответственный процесс, чем его своевременная выкопка. Ведь картофель – это достаточно привередливый корнеплод, и особенно его "характер" проявляется во время хранения.
Мест для хранения картофеля в доме может быть множество – ведь где его только не хранят! И в подвале, и в холодильнике, и на балконе, и под раковиной – и некоторые из этих мест совсем неудачные, и поэтому картофель может сгнить еще до того, как вы его съедите, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".
Где лучше всего хранить картофель?
Для того, чтобы картофель не прорастал и не гнил, для него нужно создать почти идеальные условия. В частности, хранить его можно в погребе, если такой есть. Углубленное хранилище хорошее тем, что там и зимой, и летом удерживается стабильная температура – примерно 4 – 6 градусов.
И для того, чтобы картофель в погребе не портилась, перед закладкой корнеплодов с интервалом в неделю нужно дважды обработать погреб смесью поваренной соли, гашеной извести, медного купороса и воды. Кроме того, обязательно нужно проветрить помещение.
К слову, для того, чтобы на верхнем слое картофеля в погребе не появлялась влага, нужно опудрить клубень покрошенным мелом, или закрыть сухой соломой. Но старую солому использовать нельзя, иначе она может сгнить и принести больше вреда, чем пользы, пишет "СолнцеСад".
Еще один вариант уберечь картофель свежим – положить на него столовую свеклу. Она может замедлить процессы созревания и гниения.
И еще один важный шаг перед закладкой картофеля – нужно перебрать ее и выбросить больные и поврежденные клубни. Именно они станут источником инфекции и гниения прежде всего.
Картофель перед складыванием в погреб нужно перебрать / Фото Pexels
Очень часто картофель складывают на балконе – и это также удачный вариант, но для этого картофель желательно положить в деревянный ящик, сбитый "доска к доске" и практически не содержит щелей. Если остекление полное и надежное, тогда ящик с картофелем можно дополнительно не утеплять.
А вот хранение клубней в холодильнике – это уже не такой хороший вариант. Основной недостаток заключается в том, что много картошки туда не положишь – в ящик для овощей влезет максимум несколько килограммов. Да и неясно, в чем хранить картошку.
Полиэтиленовые пакеты не подходят, ведь создают "парниковый эффект" и не дают картофелю дышать, а вот через сетчатые мешки в холодильник высыпается мусор. Лучший вариант – это бумажные пакеты, и для большинства людей он не очень удобен.
Кроме того, после долгого хранения в холодильнике крахмал начинает превращаться в сахар, и это портит и текстуру, и вкус картофеля.
Какие еще лайфхаки помогут в хранении овощей?
- Осенью нужно уже собрать помидоры с грядок – но многие из них еще остаются зелеными. Впрочем, есть один гениальный способ, что поможет заставить томаты созреть уже в холодильнике.
- Также правильно нужно хранить и лук, чтобы он не пророс – для этого идеально подойдет прохладное темное место.
Частые вопросы
