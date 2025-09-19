Зберігання картоплі – це не менш відповідальний процес, ніж її вчасне викопування. Адже картопля – це досить вибагливий коренеплід, і особливо її "характер" проявляється під час зберігання.

Місць для зберігання картоплі у домі може бути безліч – адже де її тільки не зберігають! І у підвалі, і в холодильнику, і на балконі, і під раковиною – та деякі з цих місць зовсім невдалі, і через це картопля може згнити ще до того, як ви її з'їсте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом".

Де найкраще зберігати картоплю?

Для того, аби картопля не проростала та не гнила, для неї потрібно створити майже ідеальні умови. Зокрема, зберігати її можна у льоху, якщо такий є. Заглиблене сховище хороше тим, що там і взимку, і влітку утримується стабільна температура – приблизно 4 – 6 градусів.

Та для того, аби картопля в льоху не псувалася, перед закладанням коренеплодів з інтервалом у тиждень потрібно двічі обробити погріб сумішшю кухонної солі, гашеного вапна, мідного купоросу та води. Окрім того, обов'язково потрібно провітрити приміщення.

До слова, для того, щоб на верхньому шарі картоплі у погребі не з'являлася волога, потрібно обпудрити бульбу покришеною крейдою, або ж закрити сухою соломою. Та стару солому використовувати не можна, інакше вона може згнити та принести більше шкоди, аніж користі, пише "СонцеСад".

Ще один варіант вберегти картоплю свіжою – покласти на неї столовий буряк. Він може уповільнити процеси дозрівання та гниття.

І ще один важливий крок перед закладанням картоплі – потрібно перебрати її та викинути хворі та пошкоджені бульби. Саме вони стануть джерелом інфекції та гниття передусім.



Картоплю перед складанням в льох потрібно перебрати / Фото Pexels

Дуже часто картоплю складають на балконі – і це також вдалий варіант, але для цього картоплю бажано покласти у дерев'яний ящик, що збитий "дошка до дошки" і практично не містить щілин. Якщо скління повне та надійне, тоді ящик з картоплею можна додатково не утеплювати.

А ось зберігання бульби в холодильнику – це вже не такий хороший варіант. Основний недолік полягає в тому, що багато картоплі туди не покладеш – у ящик для овочів влізе максимум кілька кілограмів. Та й неясно, у чому зберігати картоплю.

Поліетиленові пакети не підходять, адже створюють "парниковий ефект" та не дають картоплі дихати, а ось через сітчасті мішки в холодильник висипається сміття. Найкращий варіант – це паперові пакети, та для більшості людей він не дуже зручний.

Окрім того, після довгого зберігання у холодильнику крохмаль починає перетворюватися на цукор, і це псує і текстуру, і смак картоплі.

Які ще лайфхаки допоможуть у зберіганні овочів?