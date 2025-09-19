Де зберігати картоплю – лежатиме всю зиму і не згниє
- Картоплю краще зберігати в льоху з температурою 4-6 градусів, попередньо обробивши сховище сумішшю солі, вапна, мідного купоросу та води.
- Інші варіанти зберігання включають використання дерев'яного ящика на балконі або паперових пакетів у холодильнику, але останній варіант може вплинути на смак картоплі через перетворення крохмалю на цукор.
Зберігання картоплі – це не менш відповідальний процес, ніж її вчасне викопування. Адже картопля – це досить вибагливий коренеплід, і особливо її "характер" проявляється під час зберігання.
Місць для зберігання картоплі у домі може бути безліч – адже де її тільки не зберігають! І у підвалі, і в холодильнику, і на балконі, і під раковиною – та деякі з цих місць зовсім невдалі, і через це картопля може згнити ще до того, як ви її з'їсте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом".
Цікаво Дерева, які можна посадити восени: встигніть до перших морозів
Де найкраще зберігати картоплю?
Для того, аби картопля не проростала та не гнила, для неї потрібно створити майже ідеальні умови. Зокрема, зберігати її можна у льоху, якщо такий є. Заглиблене сховище хороше тим, що там і взимку, і влітку утримується стабільна температура – приблизно 4 – 6 градусів.
Та для того, аби картопля в льоху не псувалася, перед закладанням коренеплодів з інтервалом у тиждень потрібно двічі обробити погріб сумішшю кухонної солі, гашеного вапна, мідного купоросу та води. Окрім того, обов'язково потрібно провітрити приміщення.
До слова, для того, щоб на верхньому шарі картоплі у погребі не з'являлася волога, потрібно обпудрити бульбу покришеною крейдою, або ж закрити сухою соломою. Та стару солому використовувати не можна, інакше вона може згнити та принести більше шкоди, аніж користі, пише "СонцеСад".
Ще один варіант вберегти картоплю свіжою – покласти на неї столовий буряк. Він може уповільнити процеси дозрівання та гниття.
І ще один важливий крок перед закладанням картоплі – потрібно перебрати її та викинути хворі та пошкоджені бульби. Саме вони стануть джерелом інфекції та гниття передусім.
Картоплю перед складанням в льох потрібно перебрати / Фото Pexels
Дуже часто картоплю складають на балконі – і це також вдалий варіант, але для цього картоплю бажано покласти у дерев'яний ящик, що збитий "дошка до дошки" і практично не містить щілин. Якщо скління повне та надійне, тоді ящик з картоплею можна додатково не утеплювати.
А ось зберігання бульби в холодильнику – це вже не такий хороший варіант. Основний недолік полягає в тому, що багато картоплі туди не покладеш – у ящик для овочів влізе максимум кілька кілограмів. Та й неясно, у чому зберігати картоплю.
Поліетиленові пакети не підходять, адже створюють "парниковий ефект" та не дають картоплі дихати, а ось через сітчасті мішки в холодильник висипається сміття. Найкращий варіант – це паперові пакети, та для більшості людей він не дуже зручний.
Окрім того, після довгого зберігання у холодильнику крохмаль починає перетворюватися на цукор, і це псує і текстуру, і смак картоплі.
Які ще лайфхаки допоможуть у зберіганні овочів?
- Восени потрібно вже зібрати помідори з грядок – але чимало з них ще залишаються зеленими. Втім, є один геніальний спосіб, що допоможе змусити томати достигнути вже у холодильнику.
- Також правильно потрібно зберігати і цибулю, аби вона не проросла – для цього ідеально підійде прохолодне темне місце.
Часті питання
Які найкращі місця для зберігання картоплі?
Найкращими місцями для зберігання картоплі є льох та балкон. У льоху підтримується стабільна температура 4 — 6 градусів, що запобігає проростанню та гниттю. На балконі картоплю бажано зберігати у дерев'яному ящику, що практично не містить щілин.
Чому зберігання картоплі в холодильнику не рекомендується?
Зберігання картоплі в холодильнику не рекомендується, оскільки основний недолік полягає в тому, що там мало місця для великої кількості картоплі. Крім того, в холодильнику крохмаль у картоплі перетворюється на цукор, що псує текстуру та смак.
Які додаткові поради можуть допомогти в зберіганні овочів?
Додаткові поради включають використання суміші кухонної солі, гашеного вапна, мідного купоросу та води для обробки льоху перед закладанням картоплі. Також на картоплю можна покласти столовий буряк, що уповільнює процеси дозрівання та гниття.