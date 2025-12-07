3 худшие места в доме, где нельзя ставить елку: осыпается за неделю
- Елку не следует размещать в зонах с постоянным движением, возле источников тепла и во влажных местах.
- Безопасное расстояние от батарей для елки - метр, а лучшее место для нее - сухая и хорошо вентилируемая комната.
Новогодняя елка создает атмосферу праздника, поэтому хочется, чтобы она как можно дольше простояла в доме. Однако ее неправильное размещение может повлиять на вид.
Живая хвоя довольно быстро осыпается, поэтому неудачные условия могут привести к тому, что зеленое дерево уже через неделю не будет иметь соответствующего вида, пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home. Специалисты назвали несколько мест, которых нужно избегать в доме.
Где нельзя держать елку?
Зона с постоянным движением
Не стоит размещать елку в коридоре, проходах и любых других местах, где часто ходят люди. Такая локация для елки является худшей, потому что ее легко задеть, опрокинуть или даже разбить украшения. А если в доме есть маленькие дети или домашние любимцы, то риск возрастает в разы. Кроме того, большая елка создаст дискомфорт для передвижения.
Рядом с источником тепла
Главное правило, которое надо запомнить перед тем, как поставить елку дома – она не должна стоять рядом с батареями. Под воздействием теплого воздуха хвоя начнет осыпаться. Безопасное расстояние – метр от батарей, каминов или обогревателей.
Нельзя держать елку рядом с батареями / Фото Pinterest
Влажное и сырое место
Иногда хочется поставить даже маленькую елку на кухне или в ванной, но эти места совсем не подходят. Во влажных условиях дерево начнет быстро портиться. На нем может появиться неприятный запах или даже плесень. Лучшее место – сухая и хорошо вентилируемая комната.
