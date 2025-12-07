3 найгірші місця у домі, де не можна ставити ялинку: обсипається за тиждень

Новорічна ялинка створює атмосферу свята, тому хочеться, щоб вона якомога довше простояла в оселі. Однак її неправильне розміщення може вплинути на вигляд.

Жива хвоя досить швидко обсипається, тому невдалі умови можуть призвести до того, що зелене дерево вже за тиждень не буде мати відповідного вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home. Фахівці назвали кілька місць, яких потрібно уникати в оселі.

Де не можна тримати ялинку?

Зона з постійним рухом

Не варто розміщувати ялинку у коридорі, проходах та будь-яких інших місцях, де часто ходять люди. Така локація для ялинки є найгіршою, бо її легко зачепити, перекинути чи навіть розбити прикраси. А якщо в домі є маленькі діти чи домашні улюбленці, то ризик зростає в рази. Окрім того, велика ялинка створить дискомфорт для пересування.

Поряд з джерелом тепла

Головне правило, яке треба запам’ятати перед тим, як поставити ялинку вдома – вона не має стояти поруч з батареями. Під впливом теплого повітря хвоя почне обсипатися. Безпечна відстань – метр від батарей, камінів чи обігрівачів.



Не можна тримати ялинку поруч з батареями / Фот Pinterest

Вологе та сире місце

Часом хочеться поставити навіть маленьку ялинку на кухні чи у ванній, але ці місця зовсім не підходять. У вологих умовах дерево почне швидко псуватися. На ньому може з’явитися неприємний запах чи навіть цвіль. Найкраще місце – суха та добре вентильована кімната.

