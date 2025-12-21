Фикус Бенджамина зимой теряет листья: возможно ли это остановить

Зимой фикус Бенджамина часто имеет не слишком почтенный вид. Обнаженные ветви без листьев вряд ли порадуют ваш эстетический взгляд.

Это может напугать, потому что кажется, что растение погибает. На самом деле – оно реагирует на внешние раздражители, информирует 24 Канал со ссылкой на Plants for all seasons.

Интересно Не машина и не порошок: почему 9 из 10 людей неправильно стирают постельное белье

Какие конкретные причины, почему фикус Бенджамина сбрасывает листья зимой?

Первая и самая распространенная – недостаток света. Зимой день короткий, солнце низкое. Ситуация может стать критической, если фикус стоит в глубине комнаты – для него это означает почти ночь.

Также эта росина очень не любит сквозняки и холодные подоконники. Даже если в комнате тепло, корни могут мерзнуть.

Невероятное растение / Фото Unsplash

Пересушенный воздух также может критически повлиять на ситуацию. Когда отопление работает на полную, влажность падает, а листья теряют влагу быстрее, чем корни могут ее подать. Фикус реагирует просто – сбрасывает все лишнее.

До речі, знайти різноманітні добрива для рослин, субстрати, вологомір ґрунту за найкращими цінами можна на Prom. А ще компости, торф, ґрунтосуміші та купу всього для рослин та дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Также этот вазон не любит обильный полив. Зимой растение растет медленнее, поэтому вода испаряется хуже. Когда почва остается влажной – корни задыхаются, и листья начнут опадать.

Какое лучшее удобрение для фикуса?

Зимой фикус не нуждается в активной подкормке, пишет Fiddl eleaffigplant. Лучшее "удобрение" в этот период – стабильные условия.

Если и подпитывать растение, то с большим временным интервалом и очень осторожно. Лучше всего для этого подойдет слабое универсальное удобрение для декоративно-лиственных растений.

Советы, которые пригодятся